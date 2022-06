Varsler smittebølge – slik kan det ramme sommerferien

Omikron BA.2 dominerer i Norge nå, men det er ventet at etterkommeren, BA.5 snart tar over. Det kan føre til en kraftig smitteøkning allerede i sommer.

Er det litt tungt å høre at Norge er på vei inn i en ny smittebølge? Orker du ikke helt tanken på nye tiltak?

Her har du et par dårlig nyheter, men faktisk også flere gladnyheter fra helsetoppene.

GUFS FRA FORTIDEN: Mange opplever nå et møte med de to røde strekene igjen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Majoriteten vil bli smittet

Først litt om situasjonen i Norge nå, som gjenspeiler seg i innleggelsestallene.

– Smitten øker, og vi har flere innleggelser de siste ukene enn det vi har hatt frem til juni. Det er i tråd med hva vi ser ellers i Europa også, der BA.5 dominerer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han viser til at omikron har endret seg fortløpende siden varianten ble oppdaget i Sør-Afrika i november.

– Den blir stadig mer smittsom, og BA.5 er den siste i rekken som smitter lettere. Antakeligvis vil de fleste tilfellene her også skyldes denne varianten i løpet av sommeren, sier Nakstad.

ERFARINGER: Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, har samlet kunnskap om den nye undervarianten fra andre land. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Sør-Afrika var også det første landet som fikk en smittebølge av undervarianten BA5. Derfor er det mye å lære fra landet om hva vi har i vente.

Dette vet vi om egenskapene

BA.5 har samme endring i piggproteinet som forgjengeren, forteller Nakstad.

– Selv om den har noen endrede egenskaper, som økt smittsomhet, vil den føre til samme symptomer og sykdomsbilde for den smittede, sier han.

Han får støtte av overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Det er ikke tegn til at den fører til mer alvorlig sykdom hos dem som blir smittet, sier han.

Selv om innleggelsestallene har økt, har foreløpig ikke det samme skjedd med intensivtallene.

Siden vi har vært gjennom en stor omikronbølge i vinter, mener Nakstad at det bidrar til fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Forskjellen nå ligger i at beskyttelsen mot å bli smittet er dårligere og varer kortere.

– Det som er annerledes er om du var syk i vinter og fikk BA.2, så kan du bli syk igjen av BA.5. Det som er bra er at vi blir mer immune, men det som er uheldig er at vi får flere rundt oss med sykdom, sier Nakstad.

MUNNBIND: De siste munnbindene har blitt ryddet vekk – men vil de gjøre retur i sommer? Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tidligere enn ventet

At smittebølgen kan gjøre inntog allerede i sommer, er uventet.

Kunnskap fra tidligere viser nemlig at de fleste luftveisinfeksjoner trives dårligere i varmere vær, særlig som følge av fire årsaker, mener Aavitsland:

I den fuktige og varme sommerlufta vil spyttdråpene blir større og raskere falle til bakken slik at smittsomheten blir dårligere.

Ultrafiolett lys fra sola kan inaktivere virus.

Slimhinnene våre blir fuktigere og mindre mottakelige for virus.

Flere aktiviteter flyttes utendørs slik at det er færre smittefarlige kontakter mellom mennesker innendørs.

Omikron kan være unntaket. Da virusvarianten ble oppdaget, førte den til en stor bølge i Sør-Afrika midt på sommeren. Heldigvis har ikke BA.5 varianten fått like store konsekvenser.

– Omikron BA.5-bølgen i Sør-Afrika var mindre enn den første omikronbølgen, sier Aavitsland.

TESTKØ: BA.5 førte til lange testkøer i Soweto i Sør-Afrika i mai. Foto: Denis Farrell / AP

Selv om det er knyttet usikkerhet til omfanget, tror ikke Nakstad at smittebølgen vil få altfor store konsekvenser for sommerferieplanene.

– Jeg tror ikke sommeren vil bli veldig preget, men det kan være at bruken koroanasertifikat kan bli opprettholdt lenger i noen land lenger på grunn av økt smitte, sier han.

Vurderer vaksinering

For å ruste opp mot den kommende smittebølgen, har FHI uttalt at de vurderer en oppfriskningsdose av koronavaksinen.

– Det mest nærliggende tiltaket er vaksinasjon med en fjerde dose av eldre og kronisk syke. Vi vurderer fortløpende når det rette tidspunktet er, sier Aavitsland.

BESKYTTET: Overlege Preben Aavitsland viser til at de fleste voksne har to eller tre doser pluss én infeksjon bak seg. Det gir en god og langvarig beskyttelse mot alvorlig sykdom. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Helsedirektoratet mener ny vaksinasjon burde vurderes for andre grupper også.

– Det begynner å bli en stund siden folk fikk vaksine og det kan påvirke antallet som trenger helsehjelp, sier Nakstad.

Helsedirektoratet har også tatt til orde for at en anbefaling om at folk skal teste seg hjemme for korona, kan bli aktuelt dersom det blir mye smitte.

Avviser strenge tiltak

At vi går inn i en tid med langt mer inngripende tiltak, tror heldigvis verken FHI eller Helsedirektoratet.

– Vi er ikke veldig bekymret nå fordi det er så utbredt immunitet i befolkningen. Det er antallet som blir alvorlig syke som har mest å si. Så lenge ikke det øker veldig på, er det ikke behov for mange ekstra tiltak utover vaksine og testing, sier Nakstad.

Avvitsland fremstår også lite bekymret, og ser ikke for seg noe utover å oppfriskningsdose.

– Vi tror ikke omikron BA.5 vil gi noen veldig stor smittebølge i sommer. Husk at det ikke ble innført noen tiltak under den store bølgen i februar-mars da over halvparten av befolkningen ble smittet.