Apekopper funnet i sædceller

Apekopp-viruset er funnet i sædceller. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de undersøker om viruset er seksuelt overførbart.

Apekopper smitter via fysisk tett, kontakt. Nå undersøker Verdens helseorganisasjon (WHO) om viruset kan smittes seksuelt. Årsaken er at viruset er blitt funnet i sædceller, skriver Reuters.

WHO tror fortsatt at viruset kan smittes i hovedsak gjennom tett kontakt.

Forskere i Italia og Tyskland har funnet at en håndfull apekopp-smittede pasienter har hatt viruset i sædcellene.

– Vi trenger virkelig å fokusere på den hyppige smitten, og vi ser tydelig at den forbindes med hud-til-hud-kontakt, sier Catherine Smallwood i WHO, som har ansvar for apekopper i organisasjonen.

Mer enn 1300 tilfeller av apekopper er oppdaget i til sammen 30 land, hovedsakelig i Europa, siden starten av mai. De fleste tilfeller som er blitt meldt, er blitt påvist hos menn som har sex med menn.

Symptomer på apekopper er blant annet utslett.



Ifølge Folkehelseinstituttet får de fleste som får apekopper i Europa nå, utslett i underlivet. De sa til TV 2 for noen uker siden at man ikke nødvendigvis blir slik man ser på bilder, hvor man har utslett over hele kroppen.