Årets første sommermåned har så langt bydd på skiftende vær, og slik vil det fortsette de nærmeste dagene, ifølge prognosene til vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane.

– Været kommer til å være skiftende inn mot helgen, med spredt nedbør på Vestlandet og Trøndelag, sier hun.

SOMMERDRÅPER: Du bør ikke pakke vekk regnjakka med det første, skal man tro Meteorologisk institutt. Foto: Geir Olsen/NTB

Her blir det best vær

Vågane sier Østlandet til dels vil skjermes for ruskeværet.

– Regnværsfronten treffer Østlandet fredag, men denne vil trekke nordover. Det ser ut til at regnet vil treffe spesielt Nordland lørdag, og Troms og Finnmark søndag.

DELVIS STRÅLENDE: Noe sol vil det bli noen steder. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Utsiktene for en solrik helg er lysest på Østlandet, og helt nord i landet, ifølge meteorologen.

– Der er det best muligheter for sol. På Østlandet vil temperaturene komme opp mot 25 grader på det meste.

Sol og torden

Men det er ingen grunn til å juble så mye at du kaster både regnjakka og paraplyen.

– Særlig på Østlandet er det meldt ettermiddagsbyger med muligheter for tordenvær. Slikt vær henger som regel sammen med de høye temperaturene.

– Du kan se for deg at det koker i en gryte, og at det bobler opp til bygervær og torden, legger Vågane til.