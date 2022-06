Mener han fortjener sjansen i NHL: – Det skal skje

– Det her er drømmen min. Jeg har ingenting annet som foregår i livet mitt. Det betyr alt, sier Holm.

Den USA-bosatte 20-åringen er hjemme i Norge på sommerferie. Endelig får han møtt familie og venner han ikke har sett siden forrige sommer.

Et hardkjør er over for denne gang i USA, men Oslo-mannen har ikke kommet til Norge for å spise is og bade.

Se innslaget med den selvsikre 20-åringen i videovinduet øverst!

TV 2 møtte det fryktløse hockeytalentet med store drømmer, der grunnlaget ble lagt. Han kommer syklende til Manglerudhallen for å legge ned flere treningstimer alene på isen i juni-varmen.

– Det er det her jeg elsker og brenner for. Jeg ser bare på det som veldig gøy, forklarer han.

Lysluggen med phenomenal tatovert på overarmen, bruker store ord og vet det godt.

PHENOMENAL: På den venstre overarmen har Ole Julian Bjørgvik Holm tatovert ordet phenomenal. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det skal skje

Tatoveringen har han tatt for å kunne minne seg selv på at han er fenomenal, forklarer Holm usjenert. Han ler av det og er naturligvis ikke helt seriøs, men det ligger noe i det.

Det er snart to år siden han ble draftet til NHL. Noe overraskende var det Columbus Blue Jackets som sikret seg rettighetene til den norske backen de neste fire årene.

Allerede i fjor, som 19-åring, følte han seg klar for å ta steget opp til klubbens NHL-lag og bli den niende nordmann med spilletid i verdens beste hockeyliga. Slik gikk det ikke.

– Jeg tror at jeg er klar nå. Det skal skje. Jeg har virkelig tro på det her, sier han.

– Hvor viktig er selvtillit for deg?

– Ekstremt viktig. Det gjelder også for hverdagen, ikke bare livet som hockeyspiller. Man må ha selvtillit og tro på det man holder på med, hvis ikke går det hvert fall ikke, svarer Holm.

KLAR: Ole Holm føler seg klar til å spille i NHL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Avgjørende uker

Den foregående sesongen spilte han juniorhockey i Ontario Hockey League for Mississauga Steelheads.

Der bodde han hos en vertsfamilie og trivdes godt. Nå har han forlatt Canada med enveisbillett. Holm er ferdig med juniorhockey. Han skal opp på seniornivå.

Om det fra sesongstart blir for AHL-laget Cleveland Monsters, som han han har spilt 16 kamper for, eller for NHL-laget Columbus Blue Jackets avgjøres i løpet av de neste ukene.

– Det blir veldig viktige uker. De har sjansen til å se om jeg skal tilhøre troppen eller om jeg må ned på utviklingslaget og prøve å slå meg opp. Den tiden her blir ekstremt viktig. Det er viktig at jeg er skjerpet og kommer dit i toppform, sier landslagsspilleren som 1. juli setter seg på flyet til USA.

Han skal være med laget på ulike samlinger. Først for "nybegynnerne", så en utviklingssamling og hovedsamling.

– Jeg føler at jeg er klar for å komme dit og slå meg inn på laget til Columbus Blue Jackets, sier 20-åringen.

GODE TILBAKEMELDINGER: Ole Holm mener han utviklet seg godt den foregående sesongen. Den neste sesongen vil han spesielt ta steg offensivt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Har du fått tilbakemeldinger som tilsier at det faktisk kan skje nå?

– Ja, jeg har fått gode tilbakemeldinger. Rick Nash (direktør for spillerutvikling i Columbus Blue Jackets) har gitt meg fine tilbakemeldinger. Før samlingene skal han, klubbens general manager og agenten min sette seg ned for å se på hvordan jeg ligger an. Jeg har prøvd å spørre de hva jeg kan bli bedre på. Da har de ikke veldig klare svar, så det ser jeg på som noe positivt, svarer han.

– Hvor skuffet vil du være om du neste sommer ikke fått NHL-minutter?

– Jeg kommer til å være litt skuffet, men det kommer bare til å trigge meg enda mer og gi meg enda mer motivasjon til å klare det sesongen etter, svarer Oslo-mannen.

Denne sesongen tok han spesielt steg defensivt. Han ble noe sterkere og raskere. Neste sesong håper han å bidra med flere målpoeng.

Ønsker ikke reserveplan

Han fullførte High School (videregående) før han ga seg med skole. Holm ønsker ikke å ha en reserveplan for om han ikke skulle lykkes på isen.

– Jeg har ikke hastverk med å gå tilbake og ta mer skole. Jeg har én sjanse til å klare det her. Har du en plan B, går du kanskje ikke fullt inn på plan A. Skulle det ikke gå veien så får jeg ta opp skolen, sier han.

UNG OG LOVENDE: Ole Holm la i Manglerud Star grunnlaget for det som kan bli en NHL-karriere. Foto: Privat

Holm spilte i Manglerud Star frem til han som 18-åring flyttet til USA. Nå er han hjemme på sommerferie i Norge, men store deler av tiden bruker han alene i ishallen øst i Oslo.

Der legger han grunnlaget for det han håper blir sesongen han får sin debut i NHL. Å få sjansen vil bety mye for 20-åringen.

– Hele livet har jeg jobbet for å bli en best mulig hockeyspiller, sier han.

Den USA-bosatte nordmannen har allerede spilt flere landskamper for Norge. Han er sett på som en mulig nøkkelbrikke i landslaget som de neste årene skal ledes av svenske Tobias Johansson. Holm har veldig lyst til å være med på det prosjektet, og han har stor tro på den nyansatte treneren som han ble kjent med på U20-landslaget.

– Han er ekstremt dedikert og legger ned veldig mye tid for at vi skal få best mulige treninger. Han vet virkelig hva han holder på med. Jeg ser veldig positivt på norsk ishockeys fremtid med han i den rollen, sier Holm.

UENIG: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen vil redusere antall ag i Fjordkraft-ligaen. Ole Holm vil gjøre det motsatte. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ønsker flere lag

Ishockeytalentet har fått med seg debatten om hvor mange lag det bør være i den norske toppligaen, Fjordkraft-ligaen.

Han er ikke enig med Sparta-trener Sjur Robert Nilsen i at antallet lag bør reduseres fra ti til åtte.

– Jeg synes at det bør være flere lag. Vi må ha flere haller, flere lag og større konkurranse. Vi må kunne åpne sporten for flere unge mennesker. Det er en ekstremt kult sport. Vennskap du får i hockeygarderoben varer livet ut. Hadde det vært opp til meg hadde vi bygd flere haller, så flere kan begynne med hockey, sier han.

Holm vet godt at moderklubben Manglerud Star kunne vært en av klubbene som ikke ville beholdt plassen på det øverste nivået om antallet lag skulle bli redusert.

– Det hadde vært tungt, selvsagt. Du vil jo se laget i øverste divisjon. Tar de steget ned kommer det mindre folk på kampene og da mindre penger inn. Jeg ønsker ikke det, sier talentet som har svært viktige uker foran seg på isen.