Deila på plass i Belgia: – Jeg elsker et sånt trøkk

Det var i helgen det ble kjent at Ronny Deila har signert for den belgiske klubben Standard Liège og blir gjenforent med sin tidligere elev Aron Dønnum.

Eidsvold-gutten er per dags dato utleid til Vålerenga, men er Standard Lièges eiendom og utlånsavtalen med Vålerenga går ut til sommeren. Deila utelukker ikke at Dønnum kan bli en del av hans planer i Standard Liège.

– Ja, han er en god gutt. Jeg hadde ham som ung spiller, da han var 17-18 år, og fikk sitt gjennombrudd i norsk fotball. Han fikk en tøff start her, og er nå tilbake i Vålerenga. Men jeg har lest i media han vil kjempe seg tilbake. Det er viktig at han presterer, for dette er et steg opp i hans karriere. Han må komme tilbake når han er klar til å prestere, spille og hjelpe laget til å oppnå noe, varslet Deila om Dønnum på pressekonferansen da han ble presentert som Standard Liège-trener.

Tirsdag hadde Deila sin første trening med sin nye klubb, og umiddelbart etterpå møtte han TV 2. Han var aldri i tvil om å takke ja da tilbudet fra den gamle storheten i Belgia ble lagt på bordet.

– Det var mange ting, egentlig. Jeg følte at jeg hadde gjort en fin jobb i New York og var lysten på nye utfordringer da denne muligheten her kom. Belgia er et bra fotballand, og Standard Liège er topp tre blant de store klubbene i Belgia, sier Deila til TV 2.

– Jeg pratet med ledelsen og de som er i klubben om klubbens ambisjoner, og dette er et steg i rett retning i karrieren min, fastslår han.

– Finnes ingen unnskyldninger

Standard Liège endte i vår på en svak 14.-plass. Deilas jobb blir å gi laget et realt løft. Irske Fergal Harkin er på vei inn som sportsdirektør, mens Deila blir klubbens nye hovedtrener. Begge kjenner hverandre godt siden begge kommer fra jobber i klubber eid av City Group.

– Det har vel vært den dårligste sesongen til Standard Liège på mange, mange år. Det er noe en må ta innover seg. Men jeg vet muligheten som er i klubben her, med anlegget og fasilitetene og så videre. Det er ingen unnskyldninger. Det er stor intensitet i fansen og i byen, men jeg elsker sånt trøkk, mener Deila.

PÅ PLASS: Ronny Deila er ny hovedtrener i Standard Liege. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Jeg er her for å vinne

Han er klar over at forventningene til ham er store i den fotballgale byen.

– Det fører selvsagt med seg press, men vi må bruke det positivt for å heve klubben på toppnivå i Belgia og forhåpentligvis i Europa. Jeg er her for å vinne, men dessverre kan kun én vinne hvert år, men med god jobb over tid, og de mulighetene som er her, så kan det bli veldig, veldig bra, sier han.

Den tidligere New York City, Celtic, Vålerenga -og Strømsgodset-treneren varsler at det ikke blir de store utskiftningene i stallen foran kommende sesong, til tross for den skuffende sesongen i fjor.

– Det e jo muligheter her, det er en stor klubb med bra budsjetter. Jeg har dessuten flinke folk rundt meg, det er viktig. For meg er det å være sammen med gutta på treningsfeltet det viktigste, så har vi sportsdirektører og andre som håndterer spillerlogistikk og disse tingene. Men vi har tett dialog for å finne gode løsninger. 90 prosent av spillerne kommer til å være her neste sesong, så skal vi hente inn ti prosent for å gjøre oss bedre, og da har vi en god mulighet, oppsummerer Deila.

KLAR: Ronny Deila presentert som ny trener for Standard Liege. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Ringte Årst

På den offisielle presentasjonen og pressekonferansen etter treningen og intervjuet med TV 2 var Deila klar på han vil lede sin nye klubb til troféer.

– Belgia har alltid vært en toppliga, og produsert en rekke gode spillere og trenere. Det er en drøm for meg å komme til en av Belgias største klubber og målet er å kjempe om troféer. Jeg går inn i mine beste år som trener, jeg er 46 år og blir 47 år. Med den erfaringen jeg har ser jeg frem til dette og jeg mener vi har store sjanser til suksess, varslet han.

TV 2s Eliteserie-ekspert Ole Martin Årst har en fortid i Standard Liège som spiller. Deila røpet at han tok en telefon til en tidligere angriperen.

– Jeg ringte Ole, vi spilte mot hverandre og kjenner hverandre fra TV-oppdrag og lignende. Jeg ringte ham for å høre hva han tenkte om klubben, og han snakket bare positivt om klubben. Du kommer til å elske det sa han til meg. Han er veldig glad nå, og kommer snart på besøk, sa Deila.

For Ronny Deila står MLS-tittelen fra i fjor igjen som høydepunktet i USA. Nå skal han jakte nye triumfer i Europa. Sist klubben vant serien i Belgia var i 2009.