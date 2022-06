Det har aldri blitt bosatt så mange flyktninger på så kort tid i Norge

Rekordmange ukrainere har fått et sted å bo i en kommune i Norge den siste tiden – og aldri før har så mange flyktninger bosatt seg privat, og ikke på statlig asylmottak.

Hittil i år er det kommet 18.500 ukrainske flyktninger til Norge, opplyste direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) da han gjorde opp status onsdag.

Da de første flyktningene kom til Norge, fikk UDI krass kritikk for kaos og kø i forbindelse med registreringen.

Men nå er alle systemer på plass, og takket være automatisering har 16.200 av de ukrainske asylsøkerne fått kollektiv oppholdstillatelse.

Over halvparten av de som har fått opphold registrerte seg i private boliger i stedet for å ta imot tilbud om å bo på asylmottak, noe som aldri har skjedd tidligere.

– Det er en viktig grunn til at kapasiteten på mottak er høyere nå enn den pleier å være, sier Forfang.

Overkapasitet på mottak

Tidligere har myndighetene anslått at det kunne komme opp mot 100.000, deretter ble det nedskalert til 60.000.

Forfang opplyser at det kommer mellom 50 og 100 ukrainere til Norge hver dag nå, og at det mest realistiske er at det til sammen kommer rundt 35.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

PÅ TUR: Ukrainske flyktninger på tur i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– UDI jobber nå med å ta ned kapasiteten på asylmottakene, sier Forfang.

IMDI hadde i slutten av april bosatt bare noen hundre ukrainere i kommunene, og Oslo kommune var blant flere kommuner som krevde at flykningene ble bosatt mye raskere.

UDI og IMDI har endret og effektivisert sine systemer, og satte i mai ny rekord i å finne bosted for flyktninger i Norge, opplyser IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn.

– I løpet av drøyt tre måneder så er 12.500 ukrainere enten bosatt eller holder på å bli bosatt ute i kommunene. Det er historiske tall for Norge, sier Rieber-Mohn til TV 2.

Roser kronprinsparet

Det er historisk mange som har inngått en avtale med en kommune om å bo privat mens de integrerer seg.

– To av tre av de som er kommet til Norge og har fått kollektiv beskyttelse, bor privat. Mange bor hos venner eller bekjente, sier Rieber-Mohn.

– Kronprinsparet er blant de som har bosatt flyktninger privat. Hvilken betydning har det at fremtredende personer huser flyktninger?

– Jeg synes det er flott at både kronprinsparet og mange andre gjennom Norges land har åpnet sine hjem til flyktninger, sier hun.

Rieber-Mohn håper også at viljen til å bosette flyktninger vil fortsette framover, både i kommunene og hos privatpersoner.

Tilrettelegger for arbeid

Siden mars har IMDi samarbeidet med NAV om å få til et hurtigspor inn i arbeidslivet.

Onsdag ble det vedtatt en ny lov som legger grunnlaget for dette.

Tidligere har asylsøkere hatt plikt til å gå på et toårig introduksjonsprogram for å lære seg norsk og kvalifisere seg til arbeid i Norge.

Ifølge den nye loven får ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse rett til introduksjonsprogram, men ingen plikt til å gjennomføre hele programmet og lære seg norsk.

Målet er at NAV, arbeidsgivere og kommunene i samarbeid skal kunne tilby flyktningene arbeid raskest mulig.

– Det gis en rett til karriereveiledning og kompetansekartlegging og legger opp til et fleksibelt løp som gjør at man kan komme raskt ut i arbeid, sier Rieber-Mohn.