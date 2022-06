Person alvorlig skadd i trafikkulykke i Troms

Ulykken skjedde på Rolla i Ibestad kommune i Troms.

– Han er hardt eller alvorlig skadd og fløyet til Universitetssykehus Nord-Norge, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til TV 2.

Ifølge politiet var det en singelulykke og ingen andre kjøretøy involvert. Lastebilen var lastet med en gravemaskin.

– Politiet og Statens vegvesen etterforsker hendelsen, sier Thomassen.

Operasjonslederen sier at de ikke har holdepunkter for at ulykken har skjedd i høy fart.

Han sier at de blant annet undersøker om hendelsen kan ha skjedd i forbindelse med en sving.

Ulykken skjedde på fylkesveg 7802.