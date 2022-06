«Verdens verste menneske» nominert til 11 Amandapriser

Her er listen over de som er nominert til Amandaprisen.

20. august deles filmprisen Amanda ut for 37. gang. Med hele 11 nominasjoner, så er det «Verdens verste menneske» som er nominert flest ganger.

Foto: Ingvild Gjerdsjo

Tidenes yngste Amanda-nominerte

Tidligere i år var filmen også Oscar-nominert i to kategorier, og Renate Reinsve stakk av med prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes.

USAs tidligere president Barack Obama, har også tidligere uttalt seg i sosiale medier, der han omtalte filmen som en av hans favorittfilmer i 2021.

Like bak «Verdens verste menneske», finner vi filmen «De uskyldige» med ti nominasjoner, og «Alle hater Johan» og «Nordsjøen» med seks nominasjoner hver.

Skuespiller Mina Yasmin Bremseth Asheim (10) er nominert i kategorien beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «De uskyldige », og blir dermed historisk som tidenes yngste Amanda-nominerte skuespiller.

Se nominasjonene her:

Beste norske kinofilm:

De uskyldige

Verdens verste menneske

Nordsjøen

Beste utenlandske film:

Flukt

Everything Everywhere All at Once

Dune

Beste kvinnelige skuespiller

Kristine Kujath Thorp for Nordsjøen

Renate Reinsve for Verdens verste menneske

Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad og Mina Yasim Bremseth Asheim for De uskyldige

Beste mannlige skuespiller:

Sam Ashraf for De Uskyldige

Pål Sverre Hagen for The Middle Man

Thorbjørn Harr for Full dekning

Beste kvinnelige birolle

Ellen Dorrit Petersen for Tre nøtter til Askepott

Sara Khorami for Ingenting å le av

Ingrid Bolsø Berdal for Alle hater Johan

Beste mannlige birolle

Herbert Nordrum for Verdens verste menneske

Anders Danielsen Lie for Verdens verste menneske

Jan Gunnar Røise for Full dekning

Beste dokumentarfilm

Nattebarn

Vær her

John

Beste kortfilm

Observasjonen

Skolen ved havet

Robin og planeten

Beste barnefilm

CLUE

Tre nøtter til Askepott

Beste manus

Eskil Vogt for De uskyldige

Eskil Vogt og Joachim Trier for Verdens verste menneske

Erlend Loe for Alle hater Johan

Beste regi

Joachim Trier for Verdens verste menneske

Eskil Vogt for De uskyldige

Johan Andreas Andersen for Nordsjøen

Beste klipp

Jens Christian Fodstad for De uskyldige

Olivier Bugge Coutte for Verdens verste menneske

Christoffer Heie for Nattebarn

Beste foto

Sturla Brandth Grøvlen for De uskyldige

Karl Erik Brøndbo for Alle hater Johan

John Christian Rosenlund for The middle man

Beste musikk

Ola Fløttum for Verdens verste menneske

Jørgen Fluge Samuelsen for Alle hater Johan

Pessi Levanto for De uskyldige

Beste lyddesign

Gisle Tveito og Gustaf Berger for De uskyldige

Christian Schaanning for Nordsjøen

Gisle Tveito for Verdens verste menneske

Beste kostyme

Amanda Lee Street for The Middle Man

Flore Vauville for Tre nøtter til Askepott

Jenny Hilmo Teig for Alle hater Johan

Beste sminke

Lois Mclntosh og Maria Zahl for I onde dager

Asta Hafthorsdottir for Tre nøtter til Askepott

Asta Hafthorsdottir for Alle hater Johan

Beste produksjonsdesign

Jørgen Standbye Larsen for Nordsjøen

Roger Rosenberg for Verdens verste menneske

Diana Magnus for The Middle Man

Beste visuelle effekter