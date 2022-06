Da hunden Troya døde, valgte eierne å kremere henne – det angrer de på nå

Seks år gamle Troya var en sosial og glad blandingshund, som var i fin form helt til hun en dag begynte å halte. Eierne Kjersti Eline Humlestøl (25) og Dan Robin Fludal (28) tok henne til dyrlegen.

Kort tid etter fikk Troya stadig sterkere smerter. Til slutt hylte hunden av smerte, og da bestemte paret seg for at hun måtte avlives.

– Vi klarte ikke lenger å se på at hun hadde så vondt, sier Kjersti Eline.

Døde på veien

I mai i fjor satte de seg i bilen for å kjøre den timeslange turen til dyreklinikken, men så langt kom de ikke. På veien døde Troya, i armene til Kjersti Eline.

BLANDING: Troya var en blanding av finsk støver og norsk, svart elghund, og likte å ligge i gresset og lukte. Foto: Dan Robin Fludal

– Det var et tungt øyeblikk.

Det skulle vise seg at hun hadde fått akutt nyresvikt.

Kjersti Eline og Dan Robin bestemte seg for å kremere hunden hos Dyrekrematoriet Nordfjord, og betalte 894 kroner på forskudd.

De fikk beskjed om at det kunne ta noen uker før hunden ble kremert på grunn av stor pågang, men kunne ikke ane hva de hadde i vente.

Beklaget dårlig service

Paret hørte ingenting fra krematoriet før det var gått fem måneder. Da fikk Dan Robin en melding fra innehaver Tore Lund, der han lurte på hva slags urne de ønsket. Dette husket ikke paret så lenge etter, men svarte at urnevalg står på bestillingen.

Dan Robin svarte også at han syntes det var dårlig service å la det gå fem måneder uten å gi en lyd, og stilte spørsmål ved om det var Troya de ville få tilbake.

– Han beklaget den dårlige servicen og forsikret oss om at det var vårt dyr vi ville få tilbake, sier Humlestøl.

HALTET: Her er Troya på vei til dyrlegen, et av de siste bildene som ble tatt. Foto: Kjersti Eline Humlestøl

I meldingen skrev Lund blant annet: «Ja, det er elendig service, og jeg kan ikke annet enn å beklage. At det er korrekt aske, er helt sikkert.»

Men uker og måneder gikk, og paret hørte aldri noe fra krematoriet.

Se forklaringen fra krematoriet lenger ned i saken.

– Noe som mangler

Ett år etter, i mai, tok de på nytt kontakt med krematoriet og etterlyste urnen. Lund svarte at han skulle sjekke og kontakte dem.

– Men siden ble det stille, og vi har ikke hørt noe mer. Vi angrer på at vi valgte å kremere henne. Nå er vi usikre på om vi i det hele tatt får henne tilbake. Hvis vi får asken tilbake, føler vi oss ikke trygge på at det virkelig er vår hund, sier Kjersti Eline.

Paret forteller at det er noe som mangler når de ikke har fått asken.

– Troya var jo et familiemedlem, som det var veldig tungt å miste. Vi er fortvilte og savner henne hver dag. Det å få asken tilbake ville være et slags plaster på såret etter at vi mistet henne så brått, sier 25-åringen.

– Bare tull

Nina Martinsen er eier og daglig leder ved Dyrekrematoriet Oslo og Akershus. Hun sier hun normalt klarer å levere tilbake urnen innen en uke etter avliving av dyret, og sjelden mer enn tre uker etter.

– Uansett kapasitet på krematoriet vil jeg si at tre-fire måneder er lang tid, sier hun.

Martinsen mener at Dyrekrematoriet Nordfjord ikke har kontroll.

– Dette er bare tull, han kunne jo bare ha gitt asken tilbake, sier Martinsen.

– Det har blitt for mye

Innehaver og daglig leder Tore Lund ved Dyrekrematoriet Nordfjord legger seg flat når TV 2 hjelper deg tar kontakt.

– Jeg ber virkelig om unnskyldning for at de har måttet vente. Det er veldig trist for dem. Jeg har ingen unnskyldning som er god nok, det har bare blitt for mye, privat og jobbmessig. Men det skal jo ikke gå utover andre. Det er der jeg har sviktet, dessverre.

Innehaveren sier han har full kontroll på hvilket dyr som er hvilket, og at paret kan være trygge på at det er Troya de får tilbake. Han sier han nå har lagt asken i urnen, klar til å sendes.

– Jeg sender den i posten i dag, sier han.

– Det er jo ille at vi må kontakte dere for å få tak i hunden. Han kunne sagt ifra om at han har for mye å gjøre, sier Kjersti Eline Humlestøl.

– Vi blir veldig lettet hvis vi får henne tilbake, men det har vært en unødvendig lang prosess.