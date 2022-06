Fenomenet som forundrer de norske stjernene

Jakob Ingebrigtsen, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Hedda Hynne har alle lagt merke til det. Og til dels følt det på kroppen.

Så langt i årets sesong har de fleste løp på den internasjonale scenen holdt en langt lavere kvalitet enn i OL-sesongen 2021.

– Jeg har merket det på de to Diamond League-stevnene jeg har løpt. Jeg hadde kanskje håpet på felt der det settes et jevnt tempo for å løpe fort, men i stedet for har det blitt lureløp der utøverne er mer opptatt av å vinne enn å sette rekorder, sier Grøvdal til TV 2.

REKORDJAKT: Karoline Bjerkeli Grøvdal skal prøve å ta Ingrid Kristiansens legendariske rekord på 5000m på Bislett Games. Foto: Norges friidrottsförbund

– Typisk

Selv er hun ikke veldig begeistret for at det har blitt sånn.

– Jeg liker løp med jevn fart bedre enn lureløp. Samtidig er det greit å få erfaring med denne type løp som er mer vanlig i mesterskap, mener Bjerkeli Grøvdal.

Jakob Ingebrigtsen har så langt vært suveren og nesten utilnærmelig på 1500 meter og engelsk mil. I løp der han ikke har stilt opp, har tidene vært svakere enn i fjor.

– Det er litt typisk at det blir sånn etter en OL-sesong. Folk er mer skjerpet, og trener kanskje enda hardere i et år der det er OL. Vi har sett det før, og derfor er jeg ikke overrasket over at det blir sånn, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

For ham betyr det ikke noe at konkurrentene ikke er på samme nivå.

– Jeg kan ikke klage så lenge jeg er best, ler han.

– Men det er klart. Det er jo alltids artigere å vinner når konkurransen er hard.

Gir muligheter

Hedda Hynne har hatt en litt trøblete inngang til utendørssesongen med en lengre periode med litt roligere trening. Hun åpnet sesongen med relativt ordinære 2,03 i forrige uke.

Selv om hun ikke har konkurrert internasjonalt i sommer, har hun bitt seg merke i den samme trenden på 800 meter for kvinner. Og mener dette fenomenet også gir økte muligheter.

– Hvis man greier å levere gode tider jevnt i sesong der nivået er litt lavere enn før, så vil man jo hevde seg bedre, sier hun.

Men:

– Samtidig så hadde jeg kommet til å hevde meg veldig bra om jeg hadde løpt ned mot persen min i fjor også. Så det handler om å komme opp mot sitt beste nivå uansett.

STERK PERS: Hedda Hynne har løpt 800 meter på 1.58,10. Foto: Nikola Krstic

Inn mot VM vil det erfaringsmessig bli en nivåheving, fordi dette er en sesong der mesterskapet i USA er det aller største høydepunktet.

Tenker på rekord

Men i Norge legges det til rette for raske løp.

På hjemmebane på Bislett er det lagt opp til harer og lysharer som skal sikre et jevnt løp for Karoline Bjerkeli Grøvdal på 5000 meter.

Den legendariske norske rekorden til Ingrid Kristiansen på 14.37, 33 har vært innen rekkevidde de siste sesongene. Og det legges opp til at Grøvdal kan kjempe om denne på torsdagens stevne.

– Det er en rekord som henger høyt for meg, og som jeg har jaktet på en stund. Og jeg tror jeg kommer til å ta den en dag. Men når det kommer, er vanskelig å si. Den dagen ting stemmer, så ryker den. Det tror jeg på, sier Grøvdal, som føler at formen er bra, med et smil.

– Jeg har hatt flere sesonger nå der jeg har fått trent jevnt uten avbrekk. Og det gir en trygghet for at man hele tiden kan ta nye steg og bli bedre, fortsetter langdistanseløperen.