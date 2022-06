Refser familien Rooney etter dette feriebildet: – Uetisk

Dyrevernalliansen i Norge er blant dem som refser Wayne Rooney og konen Coleen etter at de la ut et feriebildet fra Dubai.

– Vi hadde en den beste familieferien her i 2022. Dubai, du var fantastisk, skriver Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, på Instagram ved et bilde der familien bader med delfiner.

Men bildet er ikke bare blitt mottatt med ros og positive kommentarer.

Bildet av ekteparet sammen med deres fire barn i vannet sammen med en delfin da de besøkte Atlantis Dolphin Bay, har fått flere til å reagere med sine og avsky.

I kommentarfeltet under Coleen Rooneys Instagram-innlegg er det flere som raser over at familien bader med delfiner som er i fangenskap.

REFSES: Coleen og Wayne Rooney. Foto: Scanpix

– Jeg er sjokkert over å se de bildene. For noen år tilbake visste ikke folk bedre. Det gjør vi nå. Man burde ikke promotere slike firmaer ved å besøke dem og dele bilder, slår blant annet en Instagram-bruker fast.

Dyrevernalliansen i Norge skjønner at mange reagerer på at familien Rooney badet med delfiner i fangenskap i Dubai.

– Ja, det forstår vi godt. Det er stadig mer allmenn kjent at hold av hvaler og delfiner i fangenskap er i strid med deres velferdsbehov. En offentlig figur som Rooney burde fått dette med seg, og avstått fra å bidra til å fremme slike uetiske møter mellom dyr og mennesker, sier Kaja Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen i Norge, til TV 2.

Fraråder alle til å besøke sjødyr i fangenskap

Dyrevernalliansen er klar på at delfiner ikke hører hjemme i fangenskap. De oppfordrer derfor alle til å unngå å besøke akvarier og fornøyelsesparker som har delfiner som en av sine attraksjoner.

– Delfiner hører ikke hjemme i akvarier. På generelt grunnlag fraråder vi alle å besøke sjødyr i fangenskap. Vi anbefaler også å styre unna alle aktiviteter som skader dyr, det vil si tyrefekting, hanekamper, og helst også sirkus og dyreparker, sier Kaja Efskind i Dyrevernalliansen, og fortsetter:



– Vil du se delfiner så finnes det mange etisk forsvarlige hvalsafari-selskaper som tar med turister ut på havet hvor man kan se delfiner i deres naturlige habitat. Bare husk å sjekke at selskapet du bruker har retningslinjer som ivaretar dyrenes velferd, og ikke forstyrrer dem unødvendig, konstaterer Efskind, og slår fast:

– Det er utallige vitenskapelige studier og rapporter som bekrefter at det er gjennomgående dårlig dyrevelferd å ha delfiner i fangenskap.

– De må ha blitt feilinformert

Familien Rooney har foreløpig ikke svar på kritikken. Peter Kempl-Hardy, som jobber for World Animal Protection, uttaler imidlertid til The Sun at han tror familien er blitt feilinformert hvis de tror at delfinene har det bra i fangenskap.

– Dessverre tjener denne industrien milliarder på å holde delfiner i fangenskap. De bor i bassenger som er 200.000 ganger mindre enn det de er vant til i naturen, uttaler han.

Dyevernalliansen i Norge jobber med flere internasjonale organisasjoner for å forhindre at delfiner blitt holdt i fangenskap.

– Vi støtter det internasjonale initiativet til Animodial som jobber med å lage retningslinjer og kurse reiselivet med tanke på dyrevelferd. De er tydelige på at hvaler og delfiner i fangenskap er åpenbart uakseptabelt. Vi er også medlem av Eurogroup for animals som også bidrar til arbeidet for et Europa uten hvaler og delfiner i fangenskap, opplyser Kaja Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen i Norge, til TV 2.