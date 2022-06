Person får livreddende førstehjelp etter trafikkulykke

En person får livreddende førstehjelp etter at tre kjøretøy kolliderte på E39 ved Osestad i Lindesnes. Det er mye kø på stedet.

Nødetatene er på stedet. Politiet meldte først at det dreide seg om en ulykke mellom en bil og en motorsykkel, men opplyste senere at tre kjøretøy var involvert: To biler og en motorsykkel.

– Det er fører av motorsykkel som er skadd, og det fremstår som alvorlig. Luftambulansen er nå på stedet, sier operasjonsleder Linn Andresen til TV 2 klokken 10.45.

Hendelsen har skjedd vest for Osestad. Politiet i Agder meldte om hendelsen klokka 10. Trafikken dirigeres forbi stedet.

(NTB)