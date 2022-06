Det ble flere dollarmillionærer under korona – bør gjøre folk forbanna

Antall norske dollarmillionærer økte med 7,4 prosent fra 2020 til 2021, ifølge konsulentselskapet Capgeminis rapport World Wealth Report 2022.

Det skjedde midt i pandemitid og unntakstilstand. Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, mener det er kritikkverdig.

– Det viser svart på hvitt at de på toppen kan bidra mer, og at det er åpenbart at skattene ikke treffer godt nok.

Siden 2016 har det blitt omtrent 50 000 flere dollarmillionærer i Norge.

Rapporten forteller også at norske dollarmillionærer økte sine formuer med 8,3 prosent.

– Det er dramatiske tall. Det viser hvordan krisetid ikke er krise for alle, sier Martinussen.

Med 200 000 dollarmillionærer, ligger Norge på 20. plass i antall dollarmillionærer på verdensbasis. Det er opp én plass fra 2020.

Sammenlignet med antall innbyggere, har Norge nesten 40 ganger så mange dollarmillionærer som Brasil, og 2,3 ganger så mange som Sverige.

Dollarmillionær Man definerer en dollarmillionær som en person som har verdier tilsvarende mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig.

Én million dollar tilsvarer om lag 10 millioner kroner.

– Håper det bidrar til opprør

SVs nestleder, Kari Elisabeth Kaski, mener det må få konsekvenser at noen ble rikere som følge av kompensasjonsordninger.

Kari Elisabeth Kaski (SV), sier SV vil gjøre det de kan for å presse regjeringen til å sørge for at de rikeste bidrar mer. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg håper det bidrar til et opprør. Vi vet at både oljepakken og kompensasjonsordningene har fylt lommene til noen av landets rikeste, sier Kaski.

Hun er enig med Martinussen i at skattene må økes for de rikeste.

– Tallene understreker at forskjellene øker. I tillegg vet vi at de rikeste betaler en mindre andel av pengene sine i skatt, enn hva vanlige folk gjør, sier Kaski.

– Regjeringen gjør ikke nok

Både Martinussen og Kaski er skuffet over hva regjeringen har fått til for å minske ulikhetene.

– Jeg tror dette er en del av grunnen til at regjeringspartiene sliter på meningsmålingene. Folk trodde på en ny kurs, mens de nå i realiteten blir bedt om å vise uendelig tålmodighet med tanke på økte utgifter, sier Martinussen.

Kaski mener det nå er enda mer prekært enn tidligere å få til endringer.

– Regjeringen er for passiv, men vi gjør det som er i vår makt for å presse dem. Vi må få til en bedre omfordeling, sier Kaski.

Resultat av den forrige regjeringen

– Dette er tall fra 2021, så det er det Erna sin regjering som må holdes ansvarlig for. Jeg er ikke overrasket over at det ble flere dollarmillionærer under åtte år med høyreregjering. Dommen over dagens regjering, må derimot komme senere, sier Frode Jacobsen i Arbeiderpartiets finanskomité.

Frode Jacobsen (Ap), mener det er for tidlig å skylde på denne regjeringen for at det blir flere dollarmillionærer i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

– Nå er det vanlige folks tur, og det mener jeg vi viser i vårt budsjett. Vi snur på Høyres skattepolitikk, sier Jacobsen.

Det at flere tjener godt for tiden, er Jacobsen klar på at skal komme folk til gode.

– De med store inntekter og formuer får skatteskjerpelser. Det gjelder derimot ikke for personer med inntekt under 750 000, de får skattelettelse. Vi ser at skatteinntektene øker nå som vi endrer skattepolitikken, og det skal vi bruke på bedre velferdstjenester, sier Jacobsen.