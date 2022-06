– Å eie en sportsbil handler om opplevelsene man skaper sammen med bilen. For oss er det viktig at kundene bruker bilene, også i hverdagen, selv om noen av bilene er ekstremt kostbare, forteller Olav Medhus, mannen bak den eksklusive bilbutikken ByMedhus.

Nylig arrangerte de årets første drive out. Tross regn i luften og kort varsel, dukket nærmere 50 sports- og superbiler opp, for en felles kjøretur til Vestfold og Andebu.

– Dette er lavterskel. Alle med en sports- eller entusiastbil kan møte opp. Her handler det kun om å komme seg ut for å skape bilglede. Det er alltid kjemperespons på disse turene, både blant deltakere og publikum, sier Medhus.

Tre italienere leder an rekken. I front finner vi Ferrari 812 Superfast, fulgt av Lamborghini Aventador og Ferrari 488.

Lang kø – folk applauderer

– Det er ikke første gang du velger å kjøre nedover mot Vestfold?

– Nei. Jeg mener jo ruten vi kjører leverer blant de fineste veiene på østlandsområdet. Dessuten er det ikke veldig langt fra Oslo. Det gjør at mange blir med på tur.

Olav Medhus er glad for oppmøte, både blant biler og skuelystne langs veiene. Foto: Håkon Lyngås Sataøen / Bilfoto

I et veikryss nærmere Andebu begynner det å pakke seg med biler fra turfølget. Det er rett og slett en lang kø av sports- og superbiler – så langt øyet kan se. Hvor absurd er ikke det, en helt vanlig tirsdagskveld i juni...

V8- og V10-motorer buldrer vakkert på tomgang. Å se entusiasmen blant førerne er én ting. Men jammen skaper dette uforglemmelige bilder hos publikum og andre trafikanter også.

– Det er sjeldent folk smiler og applauderer i kø, oppsummerer Medhus, bak rattet i en matt svart Ferrari 812 Superfast.

Her snakker vi om en av de raskeste bilene i følget. Under panseret bor en 6,5 liters V12-motor på hysteriske 800 hestekrefter.

Tilbud på grillmat drukner fort når denne gjengen melder sin ankomst utenfor Meny i Andebu...

Går mot nytt rekordår

At det har skjedd mye med sportsbil-salget i Norge de siste årene er det ingen tvil om. Merker som Lamborghini, Ferrari og Porsche har aldri solgt flere modeller her til lands.

Det er ikke mange år siden dette var et svært uvanlig syn på norske landeveier.

Også for ByMedhus er det god vind i seilene. Så langt i år har de omsatt for mer en tilsvarende periode i fjor, som også var et rekordår. Og tro det eller ei, så er det faktisk Lamborghini som topper salgslistene hos ByMedhus så langt i år.

– I norsk målestokk har vi blitt store på Lamborghini. Det er selvsagt ikke bare nybil-salg, men en del bruktbiler også. Ferrari, Porsche og Mercedes er også blant merkene vi selger mest av for tiden, forteller Medhus, som akkurat nå sitter på en ferje fra Senja til Sommarøy i Troms.

– Norge er et vakkert land. Å oppleve det bak rattet med gode folk, topper i alle fall min drømmeferie, avslutter entusiasten.

Super-SUVen Urus har vært en stor suksess for Lamborghini. I Norge er det solgt over 30 eksemplarer.

