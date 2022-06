Samlet inn skoa til landslaget – nå ofrer han ferien for klimaturné

Morten Thorsby har startet et nytt miljøprosjekt. Nå skal han møte EU og FN for å overbevise dem om å bli med på laget.

Morten Thorsby har gjort seg fortjent til ferie etter å ha startet til sammen 38 av 41 kamper for Sampdoria i serie og cup denne sesongen, pluss åtte landskamper for Norge.

Men 26-åringen har ingen planer om å ligge på latsida i sommer: Allerede dagen etter at en to uker lang landslagssamling ble avsluttet med 3-2-seier mot Sverige, var Thorsby i møter med Norad og Norges Idrettsforbund.

Tirsdag var han på Oslo rådhus for å møte byrådsleder Raymond Johansen, før turen gikk videre til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og Oslo-ordfører Marianne Borgen på kvelden.

Onsdag står Frelsesarmeen og Fretex for tur, før WWF (verdens naturfond) venter torsdag.

ENGASJERT: Morten Thorsby var svært ivrig i praten med byrådsleder Raymond Johansen – som lover å omfavne landslagsspillerens siste klimaprosjekt. Foto: Gustav Thiis-Evensen

Og de siste dagene av juni reiser Thorsby til Brüssel, Genève og Amsterdam for møter med EU, FN, UEFA og FIFPro.

– Dette er veldig gøy for meg å drive med. Jeg velger å kalle det en jobbferie. Jeg får ta en uke fri etter det, og så starter vi opp igjen med oppkjøringen til en ny sesong, sier Thorsby.

1000 milliarder

Bakgrunnen for den omfattende turneen er Thorsbys enorme engasjement for klimakampen. Sammen med familien står han bak stiftelsen We Play Green, som nå lanserer sitt nye bærekraftprosjekt innen fotballen: Green Bag.

Ideen tar utgangspunkt i den enorme globale produksjonen av sko, tekstiler og utstyr i fotballen.

Ifølge Thorsby omsetter industrien for rundt 1000 milliarder kroner i året, men med minimalt fokus på gjenbruk, resirkulering og bærekraft.

SAMLET INN FRA LANDSLAGET: Morten Thorsby fikk skoa til landslagskompisene før han dro på ferie. Foto: Privat

– Produsentene ønsker å trykke så mye som mulig, uten å ha en løsning for hvordan man skal håndtere avfallet. Og det er hele problemet med verdikjeden: Det produseres masse, men det er ingen løsninger for å resirkulere og håndtere utstyret når det er ferdig brukt. Det må vi skape. Med dette prosjektet ønsker jeg også å skape et større marked for ombruk av fotballsko- og tøy, sier Thorsby.

– Hva er problemet med å resirkulere fotballtøyet?

– Ta for eksempel en fotballdrakt: Hvis det var en bomullstrøye, kunne man resirkulert bomullen. Problemet med en vanlig fotballdrakt er at den gjerne består av forskjellige typer plastikk, og det trykkes nummer bakpå, som igjen er et annet produkt. Det blir veldig vanskelig å skille fra hverandre og resirkulere med så mange forskjellige tekstiler. Sånn er det med fotballsko også, masse forskjellig plast, polyester og skinn som er umulig å resirkulere. Dette må vi finne en løsning på, sier han.

Heerenveen stiller opp

Thorsby håper draktprodusenter og klubber tar sitt ansvar for å lage mer bærekraftige produkter i framtida, men ønsker uansett å gjøre det beste ut av situasjonen her og nå. Med Green Bag ønsker han å samle inn alt fotballutstyr i klubbene som enten kan brukes på ny, eller som skal kastes.

Noen klubber har allerede forpliktet seg til prosjektet, deriblant Thorsbys nederlandske gamleklubb Heerenveen.

– De skal levere alt av sko og tøy til Green Bag. Og de skal lansere en nummer 2-spiller i slutten av juni, så jeg skal møte dem og lansere det også. Dette er også jobben min, sier Thorsby.

Draktnummer 2-prosjektet er allerede sjøsatt av Thorsby selv, og er en symbolsk klimamarkering. Tallet 2 refererer til Paris-avtalens mål om å holde den globale oppvarmingen under to grader.

MILJØKRIGER: Morten Thorsby og familien har startet stiftelsen We Play Green. Foto: Gustav Thiis-Evensen

Derfor spiller han med nummer 2 på ryggen både for Sampdoria og Norge. Denne ideen er også noe han kommer til å fremme i møtene med UEFA og FIFPro, i håp om å gjøre drakt nummer 2 til en internasjonal snakkis.

– Jeg har lyst til å gjøre noe ekstra ut av nummeret, for eksempel at 2-tallet kan være grønt, eller at vi får et eget merke på det. Noe som viser at det ikke er et vanlig nummer. Det skal vi snakke med UEFA om, sier Thorsby.

26-åringen ønsker å bruke sin status og innflytelse som fotballspiller for alt det er verdt. Målet er at både #2community og Green Bag skal spre seg til de store klubbene og ligaene ute i verden, men alle store ideer starter gjerne i det små.

Får løfte fra byrådslederen

Og med hjelp fra Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen (Ap), håper han at hovedstaden kan gi prosjektet en «flying start».

Johansen kom i hvert fall med noen lovnader under møtet tirsdag.

FIKK SIGNERT TRØYE: Raymond Johansen fikk Thorsbys landslagsdrakt med nummer 2 på ryggen – nummeret han ønsker å gjøre stort i hele fotballverden. Foto: Gustav Thiis-Evensen

– Det er spennende om vi kunne tatt på oss en rolle og være med på å utvikle en modell for dette som andre byer kan kopiere. Gjerne i samarbeid med aktører i avfallsbransjen, produsenter av miljøvennlige tekstiler, Oslo idrettskrets og fotballkretsen. Vi kan invitere til en samling over sommeren for å få dette i gang. Potensialet er stort, og den sosiale dimensjonen med gjenbruk er jævla viktig, sier byrådslederen.

Thorsby selv har delt ut Green Bag-poser til lagkameratene på landslaget, og samlet også inn alle skoene deres før de reiste på sommerferie.

Disse skal auksjoneres bort til inntekt for prosjektet til høsten.

– Alle spillerne synes det er utrolig kult, for alle opplever det samme. Adidas og de andre produsentene kommer med nye sko og nye farger hver tredje måned, og det hoper seg opp med sko som man ikke bruker. Det er yngre spillere som vokser ut av skoene sine og masse som kan gjenbrukes. Nå er Vålerenga med på dette prosjektet og min barndomsklubb Heming er med. Nå skal vi møte Fretex på torsdag og få dem med på laget. Tanken er å få ned etterspørselen etter nye ting, sier Thorsby.

Raymond Johansen er imponert over engasjementet hos landslagsspilleren.

– Det er sterkt og utrolig viktig at profilerte, kjente personer som Morten går foran. Det gjør et langt større inntrykk på mange enn det jeg og mange politikere gjør, som man forventer skal si noe om dette. Dette prosjektet kan virkelig gjøre en forskjell, og Morten er så konkret. Og så har han spurt oss om å bli partnere, og det skal vi gjøre. Så må finne ut den klokeste måten å gjøre det på, sier han.