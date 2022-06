Dette fikk du ikke se på Sommerhytta

Neste uke er det finale i årets sesong av Sommerhytta på TV 2, og deltakerne er nødt til å ferdigstille hyttene sine.

Med det kjenner flere på presset om å hanke inn flest mulig gullhammere, noe som kan utløse reaksjoner hos parene. En av de som merket på stresset i de siste ukene og felte noen tårer, er Lise Sakariassen (28).

Flere underliggende grunner

Hun forteller til TV 2 at det var flere ting som ledet opp til de sterke reaksjonene.

– Jeg var så utrolig sliten mot slutten av programmet, og mye uforutsett skjedde i stue-uken, sier 28-åringen og legger til:

– Uken begynte med en skikkelig blåmandag og det skjedde mye som ikke ble filmet den uken, som gjorde meg stresset.

Sakariassen forteller nemlig at hun og partneren Lars Jørgensen (29) fikk oversvømmelse på badet, noe som de måtte bruke tid på å fikse. I tillegg falt hun ned fra en stige og fikk vondt i både ankler, knær og rygg. Ingenting av dette ble vist på TV.

Samtidig som paret jobbet med stuen, var de også nødt til å ferdigstille soverommet – noe som kom av at de var borte en tidligere uke.

Merket forskjell på seg selv

Sakariassen og Jørgensen måtte nemlig reise hjem i uke tre, da de opplevde et dødsfall i nær familie. Dette preget Lise resten av konkurransen.

– Perioden vi var borte føltes som alt annet enn en pause, og da vi kom tilbake til Sommerhytta, tror jeg vi var mer slitne enn det vi ellers ville vært dersom det ikke hadde skjedd, forteller Sakariassen.

Hun merket at hun hadde mindre energi, at latteren ikke hang like løst og at hun var mer skjør.

– Det gjorde nok også at jeg lettere begynte å gråte ved motgang, men det er heller ikke uvanlig at jeg feller en tåre ellers i livet.

Hjalp med en pause

Det som derimot utløste tårene i sluttperioden, var følelsene hun utviklet for hytten.

– Det begynte å bli så koselig på hytten. Jeg var så utrolig stolt og elsket alt vi hadde laget. Det var derfor tøft å innse at dersom vi ikke vinner, får vi ikke noe tid til å nyte alt det vi har skapt.

– Selv om det virker som at vi klarer å nyte hytten på slutten, så varte pausene våre i maks ti minutter.

Hun forteller videre at dersom noe gikk galt på det tidspunktet av konkurransen, var det ikke like lett å børste det av seg. For når det ikke var mange sjanser igjen til å få gullhammer, var det stressende når ting ikke gikk som det skulle.

SNART FINALE: Neste uke er det finale i Sommerhytta. Foto: Espen Solli

Heldigvis var det noe som hjalp.

– De vanskelige situasjonene kom ofte når jeg tenkte på alt som måtte gjøres på en gang, og ikke klarte å konsentrere meg om en ting. Da hjalp det å ta en «timeout» på 5 minutter, puste, og bestemme seg for hva som burde gjøres først, sier Sakariassen.

– Gitt meg en selvsikkerhet





Til tross for vanskelige øyeblikk har deltakelsen i programmet hatt positive virkninger på Sakariassen.





Hun har nemlig alltid følt seg kreativ og hatt et stort ønske om å skape noe, men har til tider tvilt på seg selv.





– Å være med på Sommerhytta ga meg muligheten til å bevise for andre, og ikke minst meg selv, at jeg har det i meg. Det har gitt meg en selvsikkerhet på at jeg kan få til det jeg vil. Samtidig har det gitt meg motivasjon til å fortsette, og å tørre, å prøve meg på ting jeg aldri har gjort før.





Sakariassen forteller at de nå er fullt i gang med å tilpasse deres egen leilighet med smarte løsninger for å få den til å virke større – i likhet med hytta under deltakelsen.

– Vi ser for oss å kjøpe et oppussingsobjekt i fremtiden, noe vi aldri hadde turt dersom vi ikke hadde vært med på Sommerhytta!

