Voldtektstiltalt «Paradise Hotel»-vinner endrer forklaring – politiet har funnet taximelding

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT (TV 2): Nylig fant politiet en hittil ukjent melding på voldtektstiltalte Markus Grønberg (23) sin telefon. Nå, under ankesaken, mener «Paradise Hotel»-vinneren at brikkene har falt på plass.

– Jo mer jeg har tenkt på dette, jo mer går det opp for meg hva som faktisk har skjedd, sier Grønberg i lagmannsretten onsdag.

«Paradise Hotel»-vinneren står tiltalt både for voldtekt og seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Selv var Grønberg 20 år gammel da hendelsen fant sted.

Ifølge tiltalen hadde Grønberg og 14-åringen frivillig sex en lørdag i juli 2019. Senere på kvelden, da hun ønsket å dra hjem, slo han henne i ansiktet og truet henne til å ha sex med ham en gang til.

I januar ble han dømt til fengsel i fire år og fem måneder.

Selv mener Grønberg at de to aldri har hatt noen form for seksuell kontakt. Han anket derfor tingrettens enstemmige dom til lagmannsretten.

– Prøvde å komme meg vekk

Det Grønberg og den fornærmede jenta er enige om, er at de to og en kamerat av Grønberg var hjemme hos ham på Grønnåsen i Bodø den aktuelle kvelden.

Grønberg og kameraten hadde spist middag og begynt å drikke alkohol. Senere på kvelden skulle de på byen.

Tiltalte og den fornærmede jenta har ulike forklaringer på hvordan de kom i kontakt, men ifølge Grønberg skjedde det på Tinder, som har 18-årsgrense.

Uansett flyttet kommunikasjonen seg over på Snapchat, der Grønberg forklarte jenta hvor han bodde. Egentlig skulle jenta komme sammen med en venninne, så Grønberg sier han ble overrasket da hun likevel kom alene.

Jenta forklarer i retten at de tre lekte drikkeleker som førte til at alle kysset hverandre og at de kledde av seg enkelte plagg. Etter noe tid gikk hun og Grønberg på et rom og hadde sex.

FORSVARER: Grønberg har byttet forsvarer til advokat Heidi Reisvang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ifølge jentas forklaring hadde hun også sex med Grønbergs kamerat, selv om det egentlig ikke var noe hun ønsket. Kameraten har aldri vært tiltalt for dette.

Deretter mener jenta at kameraten reiste fra leiligheten, mens hun og Grønberg ble igjen.

– Jeg sa at vi ikke skulle ha sex igjen, men det neste jeg husker er at vi har sex igjen. Jeg prøvde å komme meg vekk og si at jeg heller kunne komme tilbake i morgen. Da fikk jeg to slag i ansiktet. Han sa at «det skjer hvis man sier sånt», forklarer jenta.

Klokken 02.08 den aktuelle natten tok fornærmede en «selfie» som er vist i retten. Der har hun blod i ansiktet og en hevelse.

Kameraten reiste

Grønbergs versjon av kvelden er en helt annen.

Ifølge ham oppførte jenta seg merkelig hele kvelden, og han sier han mistenkte henne for å være yngre enn han først hadde trodd. Han spurte likevel aldri om dette.

Ifølge Grønberg var det ingen som kysset eller kledde av seg, og jenta gjorde lite ut av seg i samtalene deres.

På grunn av en krangel med kjæresten måtte kameraten etter hvert forlate leiligheten, mener Grønberg.

– Jeg skal jo møte ham på byen, så jeg begynner å rydde. Samtidig prøver jeg å ha en kontakt med N.N. (jenta), for jeg vil ikke at hun skal sitte der alene. Vi hører på musikk, og alt er vanlig, sier han.

«Oppe å pula»

På et tidspunkt forlot de to leiligheten sammen og slo følge til et busstopp like i nærheten. Da de skilte lag, mener Grønberg han spurte om jenta ville være med på byen.

– Da sier hun tydelig nei. Jeg spør «hvorfor ikke?», og da svarer hun «jeg er 14 år». Jeg får helt sjokk, men så hyggelig som jeg er som person, så gir jeg henne en klem og sier «så hyggelig at du kunne bli med».

Dersom retten mener det er bevist at Grønberg og jenta hadde samleie, vil det få betydning om han visste eller burde ha visst at hun var 14 år gammel.

Jenta mener at Grønberg var kjent med alderen hennes, blant annet fordi hun har fødselsåret sitt i brukernavnet på Snapchat, der de to snakket sammen.

Retten har også fått se Snapchat-meldinger mellom Grønbergs kamerat og hans daværende kjæreste.

Der skriver kameraten at Grønberg er «oppe å pula». Når kjæresten spør hvem han har sex med, svarer kameraten «03shie, show».

I en annen melding skriver han at han «er stuck med Markus og 04show».

Påtalemyndigheten mener at svaret henviser til jentas alder.

Grønberg mener meldingene kan indikere at kameraten, i likhet med ham selv, mistenkte at jenta var yngre enn de først hadde trodd. På spørsmål om hvorfor kameraten skriver at de er «oppe å pula», sier han at det kan ha vært et forsøk på å gjøre kjæresten sjalu.

– Jeg glemmer ting fort

I tingrettens dom vurderes jentas troverdighet som høy. Grønberg, som i avhør har endret forklaringen sin på flere punkter, vurderes som lite troverdig.

Da Grønberg begynte sin forklaring i ankesaken, åpnet han med å forklare dette.

– Jeg er en person som hele livet har vært veldig surrete. Jeg glemmer ting fort. Jeg kan fort si ting uten å ha tenkt gjennom spørsmålene.

I sitt første avhør, halvannet år etter den aktuelle kvelden, takket Grønberg nei til advokat fordi han mente han uansett ikke hadde gjort noe galt.

Han forteller at han var veldig nervøs og forstod lite av anklagene som var rettet mot ham. I dag, halvannet år etter avhøret, tror han at han må ha blandet ulike kvelder sammen i sin forklaring.

– Så blir det ikke noe bedre når politiet kommer med feil tidspunkter, sier han.

Politiet gjorde feil

Tidspunktene han snakker om, er knyttet til SMS-er som Grønberg og kameraten har sendt til hverandre. I meldingene skriver 23-åringen at han står på bussholdeplassen, men at han skal ta taxi til byen.

Både i avhør og i tingretten ble det presentert at meldingene var sendt omkring midnatt. Senere er det avdekket av tidsstemplingen var feil. Meldingene ble i virkeligheten sendt to timer senere.

Samtidig har politiet, i forbindelse med en ny gjennomgang av telefonen hans nylig, funnet en tekstmelding fra et taxiselskap som bekrefter at han bestilte taxi klokken 02.05 den aktuelle natta.

– Plutselig ga ting mer mening for meg. Jeg har timet taxien sånn at det traff med når hun (fornærmede) skulle ta bussen, sier Grønberg, som mener politiets feilaktige tidsstempling har hatt stor betydning for hans tidligere forklaringer.

I avhør har han forklart at han forlot leiligheten samtidig som kameraten. Han har også feilaktig forklart at han tok en taxi hjem fra byen alene.

– Jeg må ha blandet minner. Jeg har bodd der hele livet og alltid tatt bussen. Og det er ofte jeg har tatt taxi hjem fra byen, sier Grønberg.

Løy for produksjonen

Da tiltalen ble offentlig kjent i fjor høst, hadde Grønberg i mellomtiden vært med på innspillingen av «Paradise Hotel», som ennå ikke var sendt på TV.

Dermed oppsto en offentlig debatt om hvorvidt sesongen skulle trekkes.

Produksjonsselskapet Viaplay, tidligere Nent, besluttet å sende sesongen, der Grønberg vant sammen med Veronica Langfjell (23). Samtidig straffet de Grønberg ved å frata ham pengepremien.

Årsaken var at Grønberg i castingprosessen hadde unnlatt å fortelle at han var under etterforskning for voldtekt, hvilket er et kontraktsbrudd.

– Jeg har jo bevisst løyet til produksjonen nettopp fordi jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg ringte både politiet og advokaten min (daværende advokat Tor Haug, journ.anm.), og de sa jeg bare kunne dra, sier han i retten onsdag.

– Et fryktelig monster

For den fornærmede kvinnen har det vært svært belastende å se tiltalte på TV, ifølge hennes bistandsadvokat Finn Ove Smith.

Produksjonsselskapet svarte under tingrettssaken i desember at de ikke kunne legge seg opp i straffesaken, som er opp til retten å avgjøre.

Da tingrettens dom var klar i januar, snudde Viaplay og fjernet sesongen.

For Grønberg har kjendisstatusen og den etterfølgende medieinteressen for voldtektssaken vært som et mareritt, forteller han.

– Avisene i Norge fremstiller meg som et fryktelig monster. Jeg er så langt unna det som man kan komme. Jeg er en snill gutt og bryr meg veldig mye om folk rundt meg, sier han.

Det er satt av tre dager til ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Bodø.