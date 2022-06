Inntektsfall for Funkygine

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at Jørgine Massa Vasstrands heleide selskap, Nordic Lifestyle, hadde inntekter på 7,77 millioner kroner mot 8,65 millioner i 2020.

Samtidig har overskuddet gått ned fra 6,6 millioner til 5,4.

Året 2020 ble et gullår for Funkygine, som da kunne vise til et resultat bedre enn noen sinne, til tross for utfordringer med koronapandemien.

Av regnskapet går det fram at inntekten i nedgangen skyldes andre forhold enn Covid-19.

Flere millioner i utbytte

Men, det er ingen grunn til å fortvile for Jørgine, som i fjor kunne ta ut et utbytte på nærmere 5,2 millioner kroner.

Det er en oppgang fra fjoråret, der utbyttet var på 4,3 millioner.

Stabil økonomi

Selskapet hennes har dog hatt en stabil økonomi gjennom flere år.

Som daglig leder i eget selskap, tok hun ut to millioner kroner i lønn i fjor.

Jørgine Massa Vasstrand er en av landets største bloggere og influensere. Hun og familien har også hatt sin egen tv-serie på TV 2 Play, og hun har deltatt i flere store tv-produksjoner, og gitt ut flere bøker.

Travel småbarnsmor

Jørgine ligger ikke på latsiden, ei heller på privaten. I januar ble hun mamma for fjerde gang.

Hun og tidligere fotballprofil Morten Sundli har fra før av sønnen Milano, mens Massa Vasstrand har barna Filippa og Sokrates fra et tidligere forhold.

God kveld Norge har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Jørgine.