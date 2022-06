Krasjet på sykkeltur - ødela svindyr klokke

Da Nicklas Bendtner falt på sykkelen i høy hastighet, gikk det verst ut over urverket verdt en svimlende sum.

Nicklas Bendtner holder seg fortsatt i form til tross for at han la opp for nesten tre år siden, og var nylig ute på en sykkeltur.

I podkasten «Watch me» røper dansken at han krasjet i asfalten i en fart på 42 km/h. Heldigvis kom Bendtner ut av ulykken uten noe mer enn noen sår og skraper.

Verre gikk det med klokken hans, som ikke var en trenings- eller pulsklokke som etter hvert har blitt populært.

På turen hadde han en svært eksklusiv klokke på seg, nemlig en Royal Oak-klokke fra Audemars Piguet. Ifølge produsentens nettsider må man avtale et møte for å få prisen, men ifølge danske BT skal den være verdt over 250 000 kroner.

– Jeg hadde blitt advart om å sykle med den, men jeg tenkte at det nok ikke kom til å skje noe. Så det var sykkelklokken min den dagen, forteller 34-åringen i podkasten.

Ifølge klokkeekspertene i podkasten vil det bli dyrt å reparere urverket.

Fotballkarrieren til Nicklas Bendtner endte i desember 2019 etter et mislykket opphold i FC København. Da kom han fra Rosenborg, etter å ha tilbrakt to år på Lerkendal. Han har også spilt i storklubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg.

Nå er han i ferd med å utdanne seg til å bli trener, og har tatt kurs i regi av det danske fotballforbundet.