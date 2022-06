Slik så køen ut på Oslo Lufthavn onsdag morgen

Onsdag morgen er det opp mot 30 minutters ventetid ved sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Årsaken er sykdom blant vekteransatte i sikkerhetskontrollen, sier Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef hos Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Nå ser vi at det er i ferd med å bedre seg igjen, og vi vil ha tilstrekkelig med vektere tilgjengelig utpå dagen. I tillegg bistår tilgjengelig mannskap med å sikre at køen går fint for seg.

Nygaard Kvam sier køen trolig vil avta rundt klokka 9, som er da morgenrushet normalt sett avtar.

– Det er nå normalsituasjon i sikkerhetskontrollen. Vi forventer at resten av dagen vil gå som normalt, skriver Oslo Lufthavn på Twitter like rundt klokka 9.