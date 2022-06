En telefon fra legenden endret alt

Landslagsalpinist Haugan beskriver skibyttet til Marcel Hirschers (33) Van Deer som «å komme hjem igjen» og har fornyet tro på seier i verdenscupen.

Haugan kjørte på Rossignol hele karrieren før han for to år siden byttet til det østerriksk-amerikanske skimerket Head. Det ble et vendepunkt i karrieren til Oppdal-gutten.

– Da jeg gikk fra Rossignol til Head, var alt annerledes. Det handler om sko, binding, plate og ski, så du vet ikke helt hvor du skal starte. Alt var annerledes og uvant. Det første året var veldig vanskelig, og så ble det bedre det andre året, sa Haugan til NTB.

25-åringen hadde kjørt seg inn i verdenstoppen på de franske Rossignol-skiene, men etter byttet til Head ble en 13.-plass hans beste plassering den første sesongen.

Fjorårssesongen ble en liten opptur med en 5. og 6. plass, men han var fortsatt et lite stykke unna 2. plassen han hadde sikret på de franske skiene.

Da banket plutselig kanskje tidenes beste alpinist på døren. Marcel Hirscher vant verdenscupen åtte år på rad mellom 2012-2019 og har 67 verdenscupseirer. Han har også to OL-gull og sju VM-gull.

EN AV TIDENES STØRSTE: Marcel Hirscher kan se tilbake på en enorm karriere. Foto: FABRICE COFFRINI

Legende på telefonen

– Jeg ble kontaktet av manageren til Hirscher på slutten av sesongen om jeg ville teste. Og jeg var jo interessert, så klart. Men så kjørte jeg verdenscupfinalen og ble nummer seks der, så da følte jeg at jeg kanskje ikke hadde så lyst til å teste, fortalte Haugan og fortsatte:

– Så dro jeg hjem og ble ringt av Marcel som klarte å overtale meg til å komme ned til Østerrike og teste. Det er jeg veldig glad for, fordi det var bra greier. Det føltes ut som jeg kom hjem igjen. Jeg kjørte jo hele karrieren på Rossignol, og så to år på Head som jeg slet litt med, og nå følte jeg at jeg var tilbake.

– Van Deer samarbeider med Lange og Look, har det hatt noe innvirkning på valget?

– Ja. Skoen, som er Lange, er det samme som Rossignol sine sko. Med en gang jeg tok dem på var det sånn «jeg er hjemme igjen». Og så har jeg også samme binding som Rossignol. Så hele pakken gjør veldig forskjell, svarte Haugan.

Sikter mot toppen

25-åringen er veldig optimistisk foran den kommende sesongen, og han har satt seg store mål for hva han vil oppnå på «Hirscher-skiene».

– Jeg har ikke vært så optimistisk noen gang, kanskje. Jeg kom på pallen på Rossignol for drøye to år siden, og jeg føler jeg kan være der igjen neste år. Målet er å komme tilbake på pallen og få min første seier, sa Haugan.

Med seg på laget for å nå målet har Haugan et veldig sterkt lag i ryggen. Både Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Lucas Braathen og Sebastian Foss-Solevåg kjørte inn til topplasseringer i slalåm forrige sesong.

– Det er det beste teknikklaget i verden, så det er dritkult å være en del av. Å se hva de har fått til, gir veldig motivasjon. Og jeg vet at jeg også kan være der. Det er veldig små marginer, så er jeg der, sa Haugan.

