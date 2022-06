Teknisk feil stopper all flytrafikk i Sveits

Flyturene fra Genève-flyplassen er innstilt fram til minst klokken 11 onsdag formiddag.

Det sveitsiske luftfartstilsynet skriver i en pressemelding at luftrommet over landet er stengt inntil videre, og at det er uklart hvor lenge problemet vil vedvare, ifølge 20 Minuten.

Problemet skal ligge i lufttrafikkontrollsystemet, der det er oppdaget en datafeil.

(NTB)