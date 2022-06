Internet Explorer blir historie

Internet Explorers bortgang er ingen overraskelse. Selskapet Microsoft, som står bak nettleseren, varslet for et års tid siden at de ikke lenger vil oppdatere den fra og med 15. juni.

I stedet håper Microsoft at de som fortsatt bruker Explorer vil bytte til deres nye nettleser Edge, som ble lansert i 2015.

Explorer ble en stund brukt av 90 prosent av internettbrukere, hovedsakelig fordi den fulgte med operativsystemet Windows, lansert i 1995. Men etter hvert kom klagene om at Explorer var treg, ofte krasjet og var sårbar for hackere.

Nettleseren har også blitt vitset mye med, og det har blitt sagt at Explorer er den beste nettleseren til å laste ned andre nettlesere.

Nå vil Internet Explorer trone øverst på teknologiens skraphaug, der også Sony Ericsson-mobiler, minidisc-spillere og oppringingsmodemer befinner seg.

