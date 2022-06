Jeg ventet i 6 timer, hva med deg?

Som så mange andre nordmenn i disse dager er jeg blant dem som har ventet i spenning på om passet til sønnen min ville komme i tide til vi skal på ferie.

Gleden var derfor stor da jeg etter to timer i telefonkø denne uken fikk beskjed om at passet endelig var kommet til politistasjonen. Det er jo tross alt en hel uke til avreise.

Mest av alt var jeg glad for å slippe et tårevått farvel med resten av familien ved avreise til Hellas, mens 8-åringen og jeg måtte blitt igjen hjemme. Jeg har jo allerede så smått begynt å tenke på hva vi to kan finne på hjemme mens resten av familien er på tur for å feire 70-årsdagen til farfar. En tur som har blitt utsatt i to år på grunn av pandemien.

I telefonen kunne politidamen fortelle meg at jeg ikke trengte bestille time på forhånd for å hente ut passet, men at det var noe ventetid. Nå er det rundt 3 timer, sa hun.

Hvor lang tid kan det ta?

Full av pågangsmot trappet jeg derfor opp etter morgenvakt dagen derpå for å hente ut pass. I veska lå både mitt og mannen min sitt pass, selv om jeg i utgangspunktet ikke skulle trenge hans pass. Her ville jeg ikke ta noen sjanser.

Heldigvis ingen lang kø utenfor politihuset slik jeg har sett i mediene tidligere i sommer, kanskje ikke ventetiden blir så ille likevel rekker jeg å tenke før jeg trekker kølapp. Klokken har nå blitt 11:08.

C196 står det på den lille hvite lappen som kommer ut av maskinen.

Jeg titter opp på tavla og ser at det er C49 som nå ekspederes. Forhåpentligvis går det ganske fort likevel tenker jeg.

Jeg skal jo bare hente passet, hvor lang tid kan det ta?



Jeg stiller meg inntil en av sofaene i ventesonen og venter tålmodig på at det blir ledig i en av de svarte skinnsofaene slik at jeg slipper stå og vente. Dette kan jo tross alt ta noen timer har jeg fått beskjed om.

Jeg rekker å svare på mail og se to episoder av Sommerhytta uten at det har skjedd nevneverdig mye fremgang. C67 ekspederes da det kommer en politimann bort og spør om noen av oss har noen spørsmål.

Det er det mange som har.



Sløsing med folks tid

Fortvilelsen er mildt sagt stor hos alle som venter og har ventet her siden tidlig morgen. Stakkars deg får jeg høre fra flere når de hører hvilket nummer jeg har. De har jo tross alt vært her like etter klokken 08:00 da det åpnet og er langt foran meg i køen.

Jeg hører en mann spørre politimannen om hvorfor det tar så lang tid å hente ut pass?



Den høflige betjenten svarer at det er mange som ønsker pass og at de i dag kun har en luke som betjener de som skal hente pass. Mannen som venter sier at han har full forståelse for at det er mangel på råvarer og derfor lang ventetid på pass, men at det skal ta så lang tid å få hentet ut passet kan han ikke forstå.

Vi er flere som ikke forstår det.

Det er dere som lager dette systemet, dere vet hvor mange pass dere har som skal hentes ut sier mannen ampert til politimannen.

Han snakker både høyere og fortere nå.

Det er sløsing med folks tid hører jeg han spytte ut, samtidig som damen ved siden av meg henvender seg til meg og sier at dette er helt håpløst.

Jeg må si meg enig i det.

Tidligere har Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl uttalt at de snur hver stein for å løse passkrisen.



Det føles ikke sånn her vi sitter.

Barnegråt og telefoner

Rundt meg er det barnefamilier med små barn som gråter og fortvilte voksne som ringer til sine nærmeste og oppgitt forteller at de blir forsinket til sine avtaler.

Nå tenker du sikkert at hvorfor i alle dager har ikke vi som sitter her bedt om å få passet tilsendt i posten? Det turte jeg ikke gamble på siden politiet regnet to uker i postgang og det tross alt bare er sju dager til flyet vårt letter.

Passtimen bestilte jeg i februar.

Etter en stund tar jeg sjansen på å gå ut en tur.

Jeg innser at de ærendene jeg skulle gjøre etter å ha hentet passet må jeg gjøre mens jeg venter hvis jeg skal rekke det. Politimannen har forsikret meg om at for oss som skal hente ut pass går numrene i kronologisk rekkefølge.

Jeg haster av gårde og småløper til nærmeste butikk hvor jeg får kjøpt det jeg trenger til en avtale senere i kveld.

Forventningsfull returnerer jeg til politistasjonen og ser at jeg fortsatt har 90 personer foran meg i køen.

Det blir en ny runde med venting i skinnsofaen og nok en episode av Sommerhytta.

Sommeravslutning uten mamma

Samtidig må jeg innse at sommeravslutningen i barnehagen som starter kl. 15:00 har jeg faktisk ikke sjans til å rekke om jeg skal vente på passet. Jeg avtaler med mannen at han reiser på avslutning, mens jeg smører meg med ny tålmodighet og venter på passet.

Det kan jo være jeg rekker deler av avslutningen tenker jeg håpefullt.

Etter hvert tikker det inn en video av skolestarterne som synger for full hals foran alle de stolte mammaene og pappaene. Ja bortsett fra meg da!

Det er mulig det lave blodsukkeret har deler av skylda, men jeg kjenner tårene presse på.

Der burde jeg ha vært.

Jeg skvetter til i det det plinger.

Livredd titter jeg opp på skjermen, gud forby om jeg nå skulle gå glipp av min tur. Da er jeg like langt og må forsøke igjen en annen dag.

«Heldigvis» er det fortsatt en stund til det er min tur.

Klokken rekker å bli 16:51 når det plinger og C196 blinker øverst på skjermen.

Etter en seanse som tar knappe 3 minutter har jeg passet i hånda. Da har det gått nærmere 6 timer siden jeg kom.

Nå kan hvilepulsen komme og endelig kan vi alle glede oss til ferien som er rett rundt hjørnet tenker jeg i det jeg haster ut av politistasjonen i håp om å hvert fall rekke slutten av den siste avtalen som jeg skulle rekke i dag.

Kanskje norgesferie ikke hadde vært så dumt likevel …