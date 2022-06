Avkrefter feriemyte: – Det er bare tull

Erstatningene etter innbrudd og tyverier fra hus, leiligheter og hytter gikk kraftig ned under pandemien, ifølge Finans Norge.

Strengere grensekontroller og mer hjemmekontor er pekt på som noen av årsakene.

Nå som folk vender tilbake til kontoret og grensene er åpne igjen, forventer forsikringsselskapet If at antall tyverier og innbrudd kommer tilbake på det samme nivået som før pandemien.

– Vi forventer at det blir som før pandemien. Da kom bander til Norge og opererte i et konsentrert område, flyttet seg raskt og dro til et nytt område for å gjøre det samme, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Sigmund Clementz i IF. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sier at i tillegg til mobile vinningskriminelle, ofte fra Øst-Europa, begår også norske kjenninger av politiet den type kriminalitet.

Dette kan du gjøre

Ifølge If og Tryg er det flere ting du kan gjøre slik at innbruddstyvene ikke fatter mistanke om at du er på ferie.

Bud nummer én fra If er at boligen ikke bør se ubebodd ut.

– Det beste du kan gjøre er å ha et godt naboskap, hvor man hjelper hverandre. For eksempel at man klipper plenen for hverandre, tar inn post og aviser, og at man legger litt søppel i søppeldunken slik at det ser ut som at folk er hjemme, sier Clementz.

– Og klippe hekken?

– Her i Norge har vi verdensrekord i å dyrke tujahekker. Det elsker de kriminelle. Bak disse tette, høye tujahekkene kan de operere i ro og fred. At man har innsyn, er lurt, sier Clementz.

– Og folk som har alarmer glemmer kanskje at man har flere etasjer?

– For en del år siden brøt bander seg inn i andre etasje, for der hadde ikke folk sensorer til alarmer og innbruddstyvene fant den svakheten, sier kommunikasjonssjefen.

SKREMMENDE: Å installere alarm kan virke skremmende for tyvene, ifølge Tryg. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Myte

De fleste har kanskje hørt at man ikke bør legge ut bilder i sosiale medier av at man er på ferie, for det er som en invitasjon til å bli utsatt for tyveri og innbrudd hjem hos deg.

Forsikringsselskapet If mener det er en myte det er lite sannhet i.

– Det er bare tull, sier Clementz.

– Det var nok en frykt som oppsto for 10-15 år siden da sosiale medier var nytt og fremmed. Vi har ingen indikasjoner på at noe som helst av tyveri eller innbrudd har skjedd på bakgrunn av det, fortsetter han.

SIGNALER: Tyvene kan legge ut signaler som viser om du er hjemme eller ikke, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg. Foto: Tryg

Han mener det er unødvendig å skjule ferien på sosiale medier.

– Folk kan ta det helt med ro, og de kan legge ut bilde av paraplydrinken sin og bleke tær hvis de ønsker det.

– Selv med helt åpen profil?

– Det skal nok veldig mye til før en «krimfluenser» sitter der og følger med, sier han.

Clementz får støtte fra kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring. Heller ikke han har hørt om forsikringssaker hvor innbruddet har skjedd som følge av feriebilder i sosiale medier.

– Alle legger ut bilder fra ferie. Når det er sagt, trenger man ikke å legge ut for offentligheten hvor man bor, for å være på den sikre siden, sier Irgens.

– Få dem til å gå til neste hus

Tryg Forsikring mener at det viktigste man kan gjøre er å installerte en boligalarm og mikromerke viktige gjenstander.

– Når du har begge deler og henger opp et skilt om det på utsiden av huset, kan det skremme dem, sier Igrens.

– Din oppgave er å få tyvene til å gå til neste hus, sier han.

DYRT: En ny grill koster fort 10.000 kroner og står ofte utendørs. Tryg anbefaler folk å sikre både grill og utemøbler ved å for eksempel binde dem til boligen. Det kan være stress nok for tyven. Foto: Aage Aune / TV 2

Mikromerking er usynlig merking av gjenstander som ikke kan fjernes og som bare kan sees med spesielt lys. Ifølge Tryg har gjenstander som er mikromerket ofte liten verdi for tyver, fordi de i praksis er umulig å omsette.

Nå om sommeren har folk også høye verdier stående utenfor huset, som grill og utemøbler.

– Man kan for eksempel feste dem og lenke dem sammen. Det kan være nok stress til at tyven går videre, sier Irgens.

Tryg Forsikring råder folk til å se på boligen sin med tyvens øyne: Hvor lett er det å stjele ting her på en rask måte?

Irgens sier at kriminelle også kan legge ut signaler, for eksempel en stein i trappa for å sjekke om du er hjemme.

– Er steinen der etter noen dager, kan de tolke at du ikke er hjemme, sier han.

Fakta: Slik kan du beskytte deg mot tyvene Installer boligalarm i alle etasjene.

Tyveri-merke viktige gjenstander. Et skilt om det på utsiden av huset kan skremme tyvene, i tillegg til alarm. Mikromerkede gjenstander har liten verdi for tyver, fordi de er vanskelig å omsette.

Få naboen til å klippe plen, ta inn posten og ha søppel i søppeldunken din.

Sikre grill og utemøbler. Det kan være nok stress til at tyven går videre.

Ikke ha stiger stående utendørs som er lett tilgjengelig å bruke for å komme seg til ulike etasjer.

Ha gode låser på garasjen, boder og innganger.

Ha forsikring om uhellet er ute. Kilder: If og Tryg

Forsikret

Selv vi nå går inn i en ferieperiode, sier If at innbrudd skjer hele året. Dersom man blir utsatt for kriminalitet, er man beskyttet om man har forsikring, som innboforsikring og husforsikring.

– Er man forsikret om man har glemt å låse døra?

– Har du ikke låst døra, har du vært med på å invitere tyvene og da kan du få en reduksjon i forsikringsutbetalingen, sier Clementz.

Irgens i Tryg Forsikring sier at tommelfingerregelen er at husforsikringen dekker selve huset, og innboforsikringen dekker gjenstander inni huset som ikke er skrudd fast.