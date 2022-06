Oslo utelukker bompengekutt

Grunneierne har sagt ja til å ta en større del av regningen for Fornebubanen. Men bompengene øker like mye uansett.

I april ble Oslo og Viken enige om et tillegg til Oslopakke 3. Den vil føre til en gjennomsnittlig økning i bompengetakstene på 40 prosent. Pengene er en viktig del av finansieringen for Fornebubanen, som nå ligger an til å bli minst 7 milliarder kroner dyrere enn først antatt.

Den store budsjettsprekken fikk byrådet til å true med å skrote hele prosjektet. Men nå er det klart at grunneiere langs traseen har sagt seg villige til å legge 2,1 milliarder kroner mer på bordet for å sikre at Fornebubanen likevel blir bygget. I tillegg må Viken ta en større del av regningen enn før.

Det var nok til å få byrådspartiene i Oslo til å si ja til å gå videre.

Men byrådet vil ikke kutte i regningen for bilistene av den grunn.

– Det har ikke vært diskutert engang, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Avtalt med Viken

Det økte takstnivået er resultat av en avtale med Viken, påpeker Stav. Denne avtalen ble inngått i slutten av april, og både Fornebubanen og bompengeavtalen skal nå opp til behandling i de to fylkene.

Stav oppgir samtidig tre andre grunner til at bompengeøkningen må ligge fast:

Takstøkningen ventes å føre til en trafikkreduksjon på 10 prosent og en reduksjon i utslippene av klimagasser på 8 prosent.

Økningen sikrer nye investeringsmidler, ikke bare til Fornebubanen, men også til prosjekter som nytt signalanlegg for T-banen, utbygging av sykkelveier og en dobling av investeringene i vedlikehold av trikk og T-bane.

Den endelige prislappen for Fornebubanen er fortsatt svært usikker.

– Det er fortsatt stor risiko knyttet til lønns- og prisutviklingen. Så vi trenger de pengene til prosjektet. Og så handler det om å sørge for at vi har handlingsrom til å sikre finansiering til andre formål, sier Stav til NTB.

– Vi trenger de bidragene vi kan få – enten det er gjennom bompenger, bidrag fra grunneiere eller bidrag fra staten.

Uavhengig av budsjettsprekk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier økningen i bompengetakstene kommer uavhengig av budsjettsprekken for Fornebubanen.

– Det må jeg si at jeg syns har vært litt uheldig kommunisert, sier Johansen til NTB.

– For de har ingenting med hverandre å gjøre. Det er i utgangspunktet en kraftig underfinansiering av infrastrukturinvesteringene i Oslo og Akershus som ligger bak, sier han.

Også SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll forsvarer grepet. Hun mener det er fornuftig at bompengetakstene nå øker – spesielt for elbiler, som utgjør en raskt voksende del av bilparken i Oslo.

– Vi må redusere biltrafikken og øke kollektivtrafikken. Da er det viktig at det koster å kjøre bil, og at folk får et insentiv til å velge kollektiv, sier hun.

