Hva får du egentlig av bruktbil fra 25.000-100.000 kroner? Det ser vi i Broom nå nærmere på.

Vi har samlet et knippe av typiske billigbiler og gir deg våre beste råd: Hva bør du vite om dem, hva som er plusser og minuser og ikke minst: Hva du bør se opp for.

Denne gangen er bilen Volvo V70 av andre generasjon. Den første var forresten en oppgradert 850 som skiftet navn til V70 i 1996. Altså ikke en helt ny bil. Men da nye V70 rullet ut i 2000, snakket vi ny bil fra innerst til yttterst.

Dette var også en svært viktig modell. Den ble utviklet på slutten av 1990-tallet, da Volvo slet hardt med å holde tritt med konkurrentene. Tysk premium hadde tatt en svært sterk posisjon, samtidig var Volkswagen i gang med en voldsom offensiv. Flere japanske merker var også brysomme. Volvo var en liten bilprodusent, med begrensede ressurser. Nå ble det svært synlig at det var tøft å stå på egne bein.

Utgangen på det ble at Ford i 1999 kom inn og kjøpte selskapet. Da var nye V70 så godt som ferdig utviklet. Dermed ble den også det mange beskriver som en av de siste «ekte» Volvoene.

Ekte var den også i form av at V70 var en klassisk Volvo-stasjonsvogn. Firkantet design for best mulig plassutnyttelse, mange praktiske løsninger og ikke minst: Svært høy grad av sikkerhet.

Volvo lanserte også sedanutgaven S70 og den forhøyede V70 XC/XC70. Sistnevnte ble en stor suksess på det norske markedet.

Sikkerhet var viktig for Volvo, her viser de frem både konstruksjon og sikkerhetsutstyr på V70.

Hva bør du vite om Volvo V70

På tidlig 2000-tall var dette en ekte drømmebil for mange norske familier. V70 var også en litt klasseløs bil. Prisene snuste på premium, det samme gjorde interiøret. Men samtidig var det noe traust og folkelig over V70. Der naboer som snobbet opp med BMW eller Mercedes kunne få stygge og misunnelige blikk, var det som regel helt iinnafor å komme med en ny V70.

Lengde på 4,70 gir gode plassforhold. Karosseriformen gjør også at du kan stable store mengder bagasje helt bakerst. Volvo var gode på alt fra sikkerhetsnett til kroker å henge handleposene på. Interiøret så ikke bare bra ut, det var også svært gjennomtenkt.

Volvo hadde lenge vært gode på sikkerhet, og rotet seg heller ikke bort med V70. Karosseriet var vesentlig stivere enn bilen den erstattet. Her er det også mye sikkerhetsutstyr. Du skal slite med å finne en mer kollisjonssikker bil fra denne tiden.

Kjøremessig er dette veldig som forventet. Her er det fokus på komfort og trygge kjøreegenskaper. Her skiller V70 ganske betydelig fra særlig BMW- og Audi-modeller fra samme tid. Men for målgruppen var det helt sikkert riktig.

Motorutvalget bar preg av at Volvo var en liten bilprodusent og ikke hadde ubegrensede ressurser til å henge med på dette området. 2-liters D5 dieselmotor på 163 hestekrefter var svært vanlig her hjemme. Den er tilstrekkelig, men heller ikke mye mer.

En god del biler har 2-liters bensinmotor på 179 hestekrefter. Ganske imponerende effekt den gangen, men heller ikke dette mer enn den ganske tunge bilen bør ha. Denne motoren var også ganske tørst.

Klassikeren vil stige i pris – men et par ting bør du passe på

Utdatert i dag, men på tidlig 2000-tall var dette gromme saker.

Hva må du betale?

Hvor billig vil du ha den? Hvis du først er fremst er ute etter en rimelig stasjonsvogn for pengene dine, trenger du ikke lete andre steder. Det er et stort utvalg av biler til salgs i Norge og prisene starter som så ofte helt ned mot vrakpanten.

Mer er de dårligste bilene heller ikke verdt. En titt på bruktmarkedet avslører annonser der toppbildet viser en bil med panseret åpent. Flere andre utpreger seg med særdeles dårlige bilder, selv til bruktbilannonser å være. Her er det tydeligvis mange som tenker det ikke hjelper å bruke tid på dette uansett.

Du får kjørbar bil fra rundt 10.000 kroner, men da er det også som regel kort tid til neste EU-kontroll. Det er nok grunn til å tro at selger ikke har gledet seg til den...

Noen ser forresten ganske optimistisk på dette også: I en av annonsene som ligger ute nå, ramser selger opp en solid liste av ting som ikke er i orden og avslutter slik:

Men dette bør være kurant å få fikset, dermed at den også går gjennom neste EU-kontroll.

Er du hobbymekaniker og har lyst på en V70 som trenger MYE jobb og stell, er det i alle fall ikke noe problem å finne aktuelle biler!

Går du opp til 30.000 kroner, begynner det å bli mer kurante eksemplarer. Her er det også mye å velge mellom. Generelt har mange biler gått langt. Det er ikke nødvendigvis så skummelt, men det er naturligvis ekstra viktig at bilen da er fulgt opp og at slitedeler er skiftet.

For rundt 50.000 kroner kan du få biler som har gått under 200.000 kilometer og som har noenlunde komplett servicehistorikk. Mange eiere har helt tydelig tatt godt vare på bilene sine. Det er heller ikke uvanlig å finne 15 år gamle eksemplarer med bare én eller to eiere. Volvo-kjøpere flest er kjent som en ganske trygghetssøkende gjeng. Da bytter du ikke bil annet hvert år!

For opp mot 100.000 kroner, får du de fineste eksemplarene på bruktmarkedet. Men da dukker det også opp biler fra tredje generasjon som kom i 2008. Ikke riktig like mye «ekte» Volvo, men samtidig en klart mer moderne bil.

Terje reddet Volvoen i siste liten

Aktiv livsstil var gjerne noe mange av eierne hadde – eller i alle fall ønsket å signalisere at de hadde...

Hvem kjøpte den som ny?

Volvo, villa og vovve ble tidlig et begrep i Sverige. Det kan nok trygt overføres til Norge. De som kjøpte denne bilen ny var som regel familier med litt over gjennomsnittlig god råd. De ville ha en stor og trygg familiebil med plass til både unger og engelsk setter i bagasjerommet.

Familier var som regel også eier nummer to og tre. Så endte mange opp som ungdomsbiler etter det. Mange av dem har for lengst tatt kvelden hos en bilopphugger.

Pluss

Stor, praktisk og sikker.

Minus

Traust og begynner å bli gammel.

Hvor galt kan det gå?

Kjøper du en av de billigste bilene er det nok like greit å starte nedtelling til neste EU-kontroll med en gang. Har du bil etter det? Det er nok slett ikke sikkert.

De eldste eksemplarene har altså passert 20 år, de har gjerne også gått veldig langt. Dermed er de statistisk og på de fleste andre måter klare for vraking. Om du liker det, eller ikke.

Skal du gjøre et noenlunde trygt kjøp, bør du legge et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner i det. Da er det også viktig å sjekke historikken til bilen nøye. Som alltid er mest mulig komplett servicehefte viktig. Det er heller ingen ulempe om det har vært én eller to eiere – og ikke 18.

Dette er ganske lettskrudde biler. Mange litt nevenyttige eiere har også tatt godt vare på dem selv. Å kjøpe fra én av dem behøver heller ikke være dumt.

– Den første turen i V70-en var magisk!

Rommelig og praktisk interiør, her gjorde Volvo en god jobb.

Hva mener eierne?

Vi i Broom har spurt eierne hva de mener om sin V70 av denne generasjonen. Hele 72 har svart og gitt karakter. Klikk her så får du vite hva de mener:

Du skjønner kanskje hvorfor Alf Kristian elsker Volvoen sin?

Hvor bra er Volvo V70 som bruktbil? Se mer i videoen under:

d