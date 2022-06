Medier: Storbritannia utsetter flyving av asylsøkere til Rwanda

Britiske medier og flere nyhetsbyråer melder at flyet med asylsøkere som tirsdag skulle gå fra Storbritannia til Rwanda, blir utsatt.

Det første flyet som etter planen skulle frakte asylsøkere fra Storbritannia til Rwanda ble nektet å lette i siste øyeblikk tirsdag, skriver blant annet BBC.

Syv personer skal ha vært forventet å bli sendt til det østafrikanske landet, men flyet ble kansellert etter at Den europeiske menneskerettighets-domstolen satt ned foten.

Flyet sto tirsdag kveld på en militær flyplass i Wiltshire, klart til å ta av. Det er uklart når flygingen vil skje.

Ifølge nyhetsbyrået Sky News, hadde to av passasjerene som skulle sendes til Rwanda fått utsatt utreise fra Storbritannia tidligere tirsdag kveld etter mye om og men.

CHR skriver i en kjennelse at minst en av asylsøkerne, en irakisk mann, må få bli i Storbritannia, da han kan være i fare om han blir sendt til Rwanda. Storbritannia er signatarstat til domstolen, som er separat fra EU.

Opprinnelig skulle 130 asylsøkere sendes ut med det første flyet. Men antallet ble til slutt redusert til sju, før tirsdagens domstolsbeslutning.

Vil ikke la seg avskrekke

Den britiske regjeringen er skuffet, men vil ikke la seg «avskrekke fra å gjøre det rette», sier innenriksminister Priti Patel.

I en uttalelse sier hun at planen vil bidra til å ødelegge menneskesmuglernes forretningsmodell og forhindre tap av liv, samtidig som den sikrer at folk som virkelig trenger det, får beskyttelse.

– Det er veldig overraskende at Den europeiske menneskerettsdomstolen har grepet inn til tross for tidligere suksess i våre innenlandske domstoler, sier Patel.

– Vi vil ikke la oss avskrekke fra å gjøre det rette og gjennomføre planene for å kontrollere vårt lands grenser. Våre jurister ser over alle avgjørelser som er tatt i forbindelse med denne flygingen, og forberedelsene på den neste flygingen begynner nå, heter det videre

Gjenstand for kritikk

Statsminister Boris Johnsons regjering, som lovte å stramme inn ved grensene etter brexit, har blitt presset av at rekordmange migranter har tatt seg fra Nord-Frankrike til landet over Den engelske kanalen.

Mer enn 10.000 har krysset kanalen siden nyåret.

Avtalen med Rwanda om å sende asylsøkere dit ble inngått i april, med mål om å skremme migranter og flyktninger fra å krysse kanalen. I bytte får Rwanda flere millioner pund i utviklingsbistand.

Den er blitt kraftig kritisert av menneskerettsgrupper og FN. Kritikere sier at det er ulovlig og inhumant å sende folk til et land langt borte som de ikke ønsker å bo i.

I tillegg viser de til menneskerettighetssituasjonen i Rwanda, der president Paul Kagame har styrt med jernhånd i nærmere tre tiår.

Human Rights Watch har også dokumentert omfattende brudd på menneskerettighetene og anklager sikkerhetsstyrkene for å fengsle folk vilkårlig og torturere dem systematisk og på det groveste.

Regjeringen i Rwanda avviser kritikken.

Avgjørelse i juli?

Fredag besluttet en britisk dommer at Rwanda-politikken bør få en helt ny gjennomgang, men at det samtidig ikke er et lovbrudd å sende enkelte asylsøkere til Rwanda mens gjennomgangen gjøres.

ECHR sa tirsdag at deporteringene bør vente til de britiske domstolene tar en endelig avgjørelse om hvorvidt praksisen er lovlig. Det vil skje i juli.

Praksisen er ikke unik til Storbritannia. Politikere i Danmark og Østerrike vurderer lignende planer, mens Australia har driftet et asylmottak i Stillehavsnasjonen Nauru siden 2012.