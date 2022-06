Fotballryktene: – Snart klar for ny klubb

Paul Pogba nærmer seg etter sigende en retur til Juventus. Skal man tro Footmercato, har franskmannen allerede signert.

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Juventus jobber med de siste detaljene og at klubben forventer å ha avtalen klar snart. Pogba hentes i så fall gratis, ettersom kontrakten med United går ut denne måneden.

Manchester Uniteds jakt på Frenkie de Jong går visstnok ikke smertefritt for seg.

– Man blir alltid smigret når lag viser interesse for deg som spiller. Men jeg mener at jeg er i den største klubben i verden i øyeblikket og har det bra her, så ikke noe nytt.

Det sa nederlenderen etter tirsdagens landskamp mot Wales, et utspill tabloidavisen Mirror tolker som dårlig nytt for de røde djevlene.

Inters håp om å hente Romelu Lukaku tilbake er blitt forsterket, melder overgangsjournalisten Gianluca Di Marzio. Milano-klubben skal være villig til å betale en betydelig lånesum til Chelsea.

Tirsdag skrev Darwin Núñez under for Liverpool. Den 22 år gamle spissen kommer til å tjene nærmere 1,7 millioner kroner i uken på Merseyside, melder Daily Mail.

Bayern München skal ha fått avslått to bud på Sadio Mané. Nå håper den tyske storheten at et tredje bud på 415 millioner kroner skal være nok, selv om Liverpool angivelig ber om rundt 500 millioner kroner, melder Bild – gjengitt av Daily Mail.

Ifølge BBC er Tottenham blitt enig med Brighton om en overgangssum på 360 millioner kroner for midtbanespilleren Yves Bissouma. 25-åringen har bare ett år igjen av kontrakten.

Bernd Leno har havnet bak Aaron Ramsdale i Arsenals keeperkø. Nå er tyskeren ønsket av nyopprykkede Fulham, hevder London Evening Standard.

Leeds blir koblet til Danny Ings. Skulle de sette inn støtet, må de trolig belage seg på å betale cirka det samme Aston Villa hentet spissen for: 300 millioner kroner. Det skriver The Guardian.

Samme avis hevder at Richarlison er et mulig overgangsmål for Tottenham. Everton vil angivelig be om minst 600 millioner kroner for brasilianeren.