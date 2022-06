Bragden hylles: – Har vært uvirkelige dager

Det er kremen av europeiske fotballnasjoner som møtes til EM-sluttspill i Armenia og Georgia neste sommer.

I tillegg til vertsnasjonene er følgende nasjoner kvalifisert (playoff gjenstår):

Spania. Belgia. Tyskland. Portugal. England. Nederland. Frankrike. Italia. Sveits.

Og Norge.

– Det her var helt sinnsykt. Jeg har holdt på med dette i åtte år, og dette var kanskje vår aller dårligste landskamp. Men det spiller vel ikke noe rolle nå, gjør det? spør en søkkvåt landslagstrener Leif Gunnar Smerud til TV 2.

CHAMPAGNE-SHOWER: Godt neddynket i jubelbobler ga Smerud fotballpresident Lise Klaveness en bamseklem etter at seieren. U21-landslaget har ikke vært i EM på ni år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Et utstillingsvindu

Et «shaky» Norge slo Aserbadsjan 2-1 i skjebnekampen på Marienlyst. Møtene med fotball-storfiskene neste sommer kommer til å få store og positive ringvirkninger, ifølge Smerud.

– Jeg tror U21-nivået er viktigere enn folk tror. Det er stort mesterskap, som holder et høyt nivå. Dette gir spillerne et utstillingsvindu, som igjen gjør at posisjonen deres ute i Europa øker. Gjennom det, så heves norsk fotball. Samlet sett har vi tatt, og tar fortsatt steg. Det er en positiv spiral som går oppover, og dette mesterskapet kommer til å slå veldig positivt ut for spillerne, forklarer en smørblid Smerud.

SPISSKJEMPER: Jørgen Strand Larsen (t.v) og Erik Botheim scorte hvert sitt mål i 2-1-seieren over Aserbadsjan. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

På tribunen satt store deler av ledelsen i Norges Fotballforbund. Blant dem: Fotballpresident Lise Klaveness.

Hun er klokkerklar på betydningen av U21-landslagets prestasjon.

– Det er et veldig trangt nåløye. Man møter kun de aller, aller beste nasjonene i Europa. I tillegg er det et nivå og et segment «alle» land satser stort på, nettopp fordi det er et viktig utstillingsvindu for spillerne. Og når spillere blir solgt, får vi penger tilbake til norsk fotball, sier Klaveness.

GLADLAKS: Lise Klaveness smilte fra ende til annen i intervjusonen etter kamp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Vil gjenta 2013

Norges U21-landslaget har kun vært i EM to ganger tidligere. Både deltakelsene i 1998 og 2013 endte med bronse.

– U21 har vært et viktig strategisk område for toppfotballen og NFF. Det er en viktig bro opp mot A-landslaget og voksenfotballen. Vi styrer etter utvikling, men for å få det vet vi at vi må opp på det høyeste nivået av og til. Bare se på laget som representerte oss i 2013. Brorparten av dem ble A-landslagsspillere, sier Klaveness.

Blant dem Klaveness sikter til finner vi navn som Stefan Strandberg, Joshua King, Omar Elabdellaoui og Stefan Johansen.

SIST: Daværende landslagssjef Tor Ole Skullerud sammen med gjengen som tok bronse i U21-EM i Israel i 2013. Flere ble senere A-landslagsspillere. Foto: Erlend Aas / NTB

– Det er det som er det aller viktigste med dette: At spillere tar steget helt opp, poengterer fotballpresidenten.

Neste års EM spilles i Armenia og Georgia.

– Nå er vi så høyt oppe at det er vanskelig å tenke begrensninger, men vi kommer til å møte knallhard motstand. Vi kommer selvsagt ikke til å slå oss altfor hardt på brystet der nede, men samtidig er det både typer og konkurransekraft her, og vi har noe der nede å gjøre, avrunder Klaveness – bare to dager etter A-landslaget smadret svenskene på Ullevaal.

– Det er gode dager for landslaget nå?

– Det har vært uvirkelige uker, så det er bare å nyte. Vi vet at motbakkene kommer igjen, sier hun og smiler.