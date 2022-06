Filmen tok nesten knekken på vennskapet: – Tenkte det flere ganger

Den nye filmen VEGG VEGG VEGG handler om duoens pandemiprosjekt, som nesten tok knekken på vennskapet mellom Chirag og Magdi. I filmen følger vi dem gjennom to dramatiske år, hvor de investerer masse penger og tid i et show som skal fremføres for 100 personer. Prosjektet var ment som en gave til fansen, og nesten 500 timer av prosessen ble filmet.

– I beskrivelsen til filmen står det at Skien-prosjektet nesten kostet dere vennskapet. Var det ett spesielt øyeblikk hvor noen av dere tenkte - nå går det ikke lenger?

– Jeg tenkte det flere ganger, sier Chirag til God Kveld Norge under førpremieren.

Han sier likevel at det kan han tenke om nesten alt, og at han aldri vurderte å faktisk dra fra prosjektet og la Magdi stå igjen alene med det.

Startet med en boligannonse

Prosjektet, som nå er blitt film, startet med at Magdi kom over en annonse på Finn. Annonsen var av et teaterhus i Skien som skulle selges. Huset var et 127 år gammelt historisk bygg, med navn Festiviteten. Det var taksert til den svimlende summen på 13 millioner kroner, og høsten 2018 ble det overtatt av Karpe.

Den gang sa Karpes manager Silje Borgan til TV 2 at huset skulle brukes til å jobbe, øve og teste ut noen idéer de har. Men da pandemien inntraff, ble det altså hjemmet for deres nye prosjekt og kommende film.

Filmen er regissert av Tommy Gulliksen og Erik Treimann. De fikk frie tøyler av Karpe, og rapduoen har hatt null kontroll på klipp og regi. På spørsmål om det er noe de gjerne skulle klippet vekk, svarer de:

– Umiddelbart ville jeg nok ta ut ganske mye, men hva hadde jeg oppnådd da? spør Magdi.

– En «fake» dokumentar, svarer Chirag kjapt.

Tidligere storfilm

Det er ikke første gang rap-duoen har laget film. I 2017 gjorde de kjempesuksess med den eksperimentelle konsertfilmen Adjø Montebello.

Filmen handlet om avslutningen på det musikalske og visuelle prosjektet «Heisann Montebello», som bød på fantastiske låter, ambisiøse musikkvideoer og storslagne liveshow - blant dem tre historiske og utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Adjø Montebello ble nominert til fire Amanda-priser, der de til slutt vant for «beste produksjonsdesign». Det ble også solgt mer enn 50.000 kinobilletter til den på fire dager.

Første gang på rød løper

Det var flere kjendiser som hadde tatt turen til førpremieren, blant annet Emilie Nicolas og kjæresten Herbert Nordrum. Sistnevnte ble i dag nominert til Amanda-pris for beste mannlige birolle.

Emilie Nicolas har selv jobbet mye med Karpe. Foto: Amalie Jacobsen

– Det føles veldig bra, jeg er kjempefornøyd, svarer Nordrum på rød løper.

Kjæresteparet hadde også sin første gang sammen på rød løper.

– Nå er det «instaofficial», sier Nordrum og ler.

Snart jubileum

Karpe, tidligere Karpe Diem, ble dannet i 2000 og består av Chirag Rashmikant Patel (37) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (38). Siden de debuterte med EP-en Glasskår i 2004, har duoen sluppet syv album og vunnet like mange Spellemann-priser.

De har i løpet av disse årene blitt noen av Norges mest profilerte artister, og de er kjent for å utfordre den typiske norske musikksjangeren. I 2019 slapp de den 30 minutter lange låten SAS Plus SAS Pussy. Den ble en enorm suksess, og fikk blant annet terningkast 5 i VG.

Nytt prosjekt

Etter over to år med en pause fra musikk, slapp de i vinter albumet Omar Sheriff. Albumet ble en stor suksess, og toppet hitlistene i Norge lenge.

Til sommeren skal de opptre på flere festivaler, blant annet Bergen Fest. I august skal de også endelig spille sine 10 konserter i Oslo Spektrum, som har blitt utsatt lenge grunnet pandemien.

Rapduoen har altså vært gjennom mye de siste årene, fra et vennskap som nesten røk til planlegging av store liveshow i spektrum.

– Det sies at par som klarer å holde sammen gjennom oppussing, varer livet ut. Gjelder det for dere også?

– Hvis det er sant, så blir det livet ut ja! svarer Chirag.