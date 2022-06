Amber Heards talsperson slår ned på rykte: – Sinnssyk

En talsperson for Amber Heard (36) slår ned på ryktet om at hun er fjernet fra «Aquaman»-oppfølgeren. Det melder Fox News.

Tirsdag kveld hevdet kjendisbloggen Just Jared at eksklusive kilder hadde oppgitt at Heards rolle som «Mera» skulle erstattes.

Det stemmer ikke, opplyser en talsperson for Heard.

«Rykteflommen fortsetter slik det har fra dag en - feilaktig, ufølsomt og litt sinnssyk», sier talspersonen til nyhetskanalen.

TMZ har også fått de samme sitatene fra talspersonen, som det ikke er oppgitt navn på.

Verken kjendisnettstedet eller Fox har fått en kommentar fra Warner Bros, som er studioet bak filmen.

DC-filmen «Aquaman and the Lost Kingdom» skal ha premiere 17. mars 2023. Innspillingen startet i 2021.

Tema i rettssaken

Heards rolle og kjemi med motskuespiller Jason Momoa ble et tema under rettssaken mellom hun og eksmannen Johnny Depp, hvor begge fikk medhold i at de hadde blitt ærekrenket.

Depp vant på flest punkter og Heard må betale ham over 10 millioner dollar.

Heard sa under vitnemålet at hennes rolle i den kommende filmen ble redusert, og hevdet at dette skjedde etter at Depps tidligere advokat gikk ut i 2019 og omtalte hennes anklager om partnervold som en «bløff».

Presidenten i Warner Bros, Walter Hamada, vitnet senere om at årsaken til at Heards rolle i «Aquaman 2» ble redusert til et minimum, ikke hadde noe med Depp-kontroversen å gjøre.

KOLLEGA: Jason Momoa avbildet med Heards karakter Mera i bakgrunnen. Foto: Mark Ralston /AFP

Han forklarte også at det på et tidspunkt var aktuelt å droppe Heard helt fra filmen. Hamada la til at det var lite kjemi mellom Heard og Jason Momoa.

Heard oppga i retten at hun hadde signert en avtale om å spille Mera i tre filmer, blant andre Justice League fra 2017. I retten ble kontraktene hennes vist fram. For de to Aquaman-filmene fikk hun i forkant utbetalt 3 millioner dollar, med potensielle bonuser etterbetalt.

Millioner vil ha Heard fjernet

– Jeg kjempet veldig hardt for å forbli i filmen. De ville ikke inkludere meg i den, vitnet Heard, og la senere til at hun ble tilsendt flere manusversjoner og mener at store deler av hennes rolle var blitt fjernet.

Lenge før rettssaken startet i april, hadde det lenge pågått en underskriftskampanje for å få fjernet Heard fra filmen. Over 4,6 millioner har signert.

«Aquaman and the Lost Kingdom»-produsent Peter Safran uttalte seg i fjor om underskriftskampanjen. Til Deadline sa han da at press fra fans var aldri noe de ville reagere på, men at de ville gjøre det som var rett for filmen.