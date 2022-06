Dette er verdens varmeste by: – Havner vi i helvete tar vi med oss et teppe

I mai krøp termometeret opp til 51 glohete varmegrader i Jacobabad i Pakistan. Det har spesielt vanskelige konsekvenser for én gruppe.

Jacobabad har rykte på seg for å være en av de aller varmeste stedene i verden. De 200.000 innbyggerne her må takle stadig flere hetebølger, og en vanlig spøk blant befolkningen er «Hvis vi havner i helvete, tar vi med oss et teppe».

HETT: Razia (25) og hennes seks måneder gamle datter Tamanna sitter foran en vifte 15. mai 2022. Dagen før nådde temperaturmåleren 51 grader her. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters / NTB

I april og mai ble både Pakistan og India rammet av en voldsom hetebølge som tok livet av flere hundre mennesker, og avlinger ble redusert med opp til 35 prosent i noen regioner.

I Jacobabad kom temperaturen opp i 51 varmegrader, melder Reuters.

GRAVID: Høygravide Sonari jobber på melon-jordet fra tidlig morgen til solnedgang. Foto: Reuters / NTB

Slike hetebølger går spesielt ut over særlig én gruppe. For hver grad temperaturen stiger går antall dødfødsler og premature fødsler opp med fem prosent, ifølge forskning.

Høygravide Sonari sitter i solsteken på et jorde hvor hun dyrker meloner når Reuters møter henne.

Der er også 17 år gamle Waderi. Hun fødte et barn for få uker siden. Den nyfødte ligger på et teppe i skyggen, slik at hun kan mate ham når han gråter.

MYGGNETT: Den en måned gamle gutten ligger under et myggnett i skyggen og sover. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters / NTB

– Når det kommer hetebølge når vi er gravide, blir vi veldig stresset, sier Sonari som er midt i 20-årene.

Som mange millioner kvinner over hele verden, er de blant de som først får merke klimaendringene på kroppen.

Gravide kvinner som opplever høye temperaturer over tid, har høyere risiko for komplikasjoner i svangerskapet. Det slås fast gjennom 70 studier som er gjennomført over de siste 20 årene.

LUKER UGRESS: Gravide Biban luker ugress i åkeren. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters / NTB

Cecilia Sorensen, som er avdelingsdirektør og klimaforsker ved Columbia University, sier helsebelastningen på kvinner er underdokumentert verden over. Ofte fordi fattige kvinner ikke søker medisinsk hjelp.

– Hete er en veldig skadelig faktor for gravide kvinner, sier Sorensen til Reuters.

KJØLER NED: Kvinnene bruker vann for å kjøle ned barna sine i varmen, men det er også vannmangel i området, og det er ikke alltid tilgjengelig for slike kjølende bad. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters / NTB

Kvinnene i disse varme verdensdelene er ofte fattige og må jobbe gjennom graviditeten og like etter fødsel. I tillegg forventes det at de lager mat over varme bål og ovner i de tradisjonelle samfunnene. Det finnes heller ingen air condition.

Forskerne mener det er 30 ganger mer sannsynlig med hetebølger i Sør-Asia nå enn i før-industriell tid, og utviklingen går feil vei.

At det er over 50 grader i mai er svært uvanlig. Slike temperaturer kan også øke fuktigheten i luften, noe som gjør det vanskeligere å kjøle seg ned gjennom å svette.

VARMT: Kvinnene kjøler seg ned med litt vann fra vannpumpen på åkeren. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters / NTB

I Jacobabad arbeider kvinnene på jordene fra klokken seks om morgenen. De tar en pause for å få unna husarbeid og matlaging om ettermiddagen, før de er tilbake på jordet og arbeider til solnedgang. Det er ikke uvanlig at noen besvimer.

HJELPER: Liza Khan (22) jobber for å hjelpe kvinnene i hjembyen. Foto: Reuters / NTB

– De føler at det ikke er noen som passer på dem, sier hjelpearbeider Liza Kahn til Reuters.

Kahn (22) er økonom og har forlatt en behagelig tilværelse en i større og kjøligere pakistanske by for å være en talsmann for kvinnene i hjembyen.

Hun forteller om en ung fembarnsmor, Nazia, som kollapset mens hun laget lunsj til familien. Hun ble fraktet til sykehus, men døde av heteslaget før hun nådde fram.

STRØM: Innbyggere frakter med seg et solcellepanel under hetebølgen i mai. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters / NTB

Eksperter råder innbyggere til å skifte ut tak til et materiale som reflekterer bort sollyset, og skaffe seg rentbrennende ovner som erstatning for åpen ild, men det er en lang vei å gå for mange.