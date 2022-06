BTS tar pause

Nå tar de en pause for å fokusere på soloprosjekter, melder de syv medlemmene RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, og Jungkook i en YouTube-video.

Ifølge Forbes er dette den tredje pausen gruppen tar siden 2019.

I den timelange videoen lover de fansen at de vil returnere «en dag», og uttrykker at de trenger å tilbringe tid fra hverandre for å utvikle seg, gjengir magasinet.

Gruppen har tatt verden med storm, og har på veien markert seg med samtlige Guinness World-rekorder.

En av dem sto gruppemedlemmet Kim Taehyung, kjent som «V» for. I 2021 ble han den som på kortest tid nådde én millioner følgere på Instagram, det tok 43 minutter.

Etter kun fire timer og 52 minutter hadde han fått 10 millioner følgere - som også er rekord på bildedelingsappen.