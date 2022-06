Lufthavnsdirektøren håper nytt bygg gir nye ruter

Lufthavnsdirektøren håper åpningen av et nytt bygg på Oslo lufthavn åpner for nye ruter som ikke tilbys i dag. Det vil ikke Norse være med på i første omgang.

Artikkelen oppdateres!

Det nye påbygget på Oslo lufthavn skal brukes av passasjerer som reiser utenfor Schengen-området, er offisielt åpnet.

– Dette synes vi er kjempehistorisk, sier lufthavnsdirektør Stine Ramstad Westby til TV 2.

– Vi får nye 30.000 kvadratmeter og fem store flyoppstillingsplasser til de aller største flyene. De skal ta nordmenn ut i verden, og utlendinger tilbake.

HISTORISK: Lufthavnsdirektør Stine Ramstad Westby sier det er en historisk dag på Oslo lufthavn. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Håper på nye destinasjoner

Westby sier den nye piren gir en ny mulighet for oss å vokse og legge til rette for at denne type trafikk kan skje på landets hovedflyplass.

– Det gjør jo at nordmenn i framtiden kan fly direkte til USA, Asia og kanskje andre steder som vi ikke i dag kan tilby på samme måte.

Luftfartsdirektøren Oslo lufthavn får tilbake Asia-trafikken, og etter hvert også flere destinasjoner der.

– Vi er jo et reisende folk. Vi er et folk som er vant til å reise i det langstrakte landet vårt. Og vi liker å farte ut av landet for å møte nye kulturer, bli kjent og drive business.

– Vi gleder oss til årene som kommer og fylle denne terminalen med liv.

FLYGNING: Etter den offisielle åpningen av den nye piren, har flyselskapet til Bjørn-Tore Larsen sin første kommersielle flygning. Foto: Aage Aune / TV 2

Første kommersielle flygning

Det nystartede flyselskapet Norse Atlantic Arways har sin første kommersielle flygning samme dag som åpningen av den nye piren.

– I dag er det helt fantastisk. Dette er en dag vi har jobbet mot i 14-15 måneder nå. Dette er starten, og det er nå det begynner. Vi gleder oss til å komme i luften, sier Norse-gründer Bjørn-Tore Larsen til TV 2.

På spørsmål om lufthavnsdirektøren sitt håp om ruter til andre deler av verden, slik som Asia, avviser han at det er noe Norse vil være med på nå.

NORSE: Flyselskapet Norse flyr for første gang til New York tirsdag kveld. Foto: Aage Aune / TV 2

– Nord Amerika er vårt hovedmarked nå. Vi reiser til og fra forskjellige byer i USA. Man skal aldri si aldri, men vi tror det er viktig konsentrere seg og ikke prøve alt samtidig. Vi kommer til å konsentrer vår kapasitet mellom Europa og USA i første omgang.

– Ikke Asia?

– Ikke i denne omgang. Nå er det veldig vanskelig også. I dag kan du ikke fly til andre steder enn vest i Asia. Du kan ikke fly over Russland for eksempel. Så i dag er ikke det aktuelt.

UTFORDRING: Hans Jørgen Elnæs peker på en utfrodring med det nye bygget på Oslo lufthavn. Foto: Aage Aune / TV 2

– Kan bli en utfordring

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har gledet seg til denne dagen i et år, og er passasjer på den første flygningen til Norse.

Han mener det nye området på Oslo lufthavn viser at Avinor tenker fremover for å få flere passasjerer og destinasjoner.

– Det må fylles opp av passasjerer og ruter som går utenfor Schengen. Det kan bli en utfordring kanskje for Avinor. Sånn som situasjonen er i dag hvor langdistanse, spesielt til Asia, har ligget nede siden pandemien startet.

Elnæs sier Norge er avhengige av et marked i andre enden med folk som vil reise til Norge.

– Eller man kan for eksempel reise via Norge og til et tredjeland. Det er forskjellige muligheter man har til å bygge ut flyruter.

– Stor begivenhet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var tilstede under åpningen. Han sier at Norges hovedflyplass hadde behov for økt kapasitet.

– Det betyr at vi får økt kapasitet og bedre fasiliteter for passasjerer og flyselskap.

På grunn av økt flytrafikk har Avinor vært nødt til å utvide, og nå kan selv de største passasjerflyene i verden koble seg til broene på terminalen.

– Så har vi i Norge en Avinor-modell, og Oslo lufthavn er motoren i denne modellen. Det er her inntektene genereres. Det bidrar jo også til at vi kan opprettholde et godt rutetilbud og fasiliteter andre steder i landet.

– Hvor historisk er dette?

– Det er en stor begivenhet. Det ble sagt i åpningstalen at man har holdt på siden 2018 med planleggingen, og så åpner det nå i 2022. Det sier jo litt om at det er et stort prosjekt som har involvert veldig mange, og har fått stor betydning lokalt men også for hele landet.

– Bra for reiselivet

Det er Norse som har den første kommersielle flygningen fra det nye området etter den offisielle åpningen.

– Jeg tror det er sånn at vi stadig må regne med flere ruter mellom non-schengen-land og Oslo. Det er bra for reiselivet, bra for verdiskapning og det er også en mulighet for nordmenn til å komme seg ut i verden, sier Nygård.

Han gjør det klart at han ikke er den rette til å svare på om målet er å få ruter til destinasjoner som Shanghai og Sydney.

– Det vil jo være hvordan markedet respondere og hva som er mulig av flyselskapene å sette opp av tilbud. Det tror jeg en samferdselsminister skal være forsiktig å si noe om.

Det var SAS' flyging til New York som ble første kommersielle flyging fra det nye området 20. mai. Siden da har det vært prøvedrift med begrensede kommersielle flygninger.