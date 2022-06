Forsvarer omstridt «asylfly»: – De svindler folk

Tirsdagens flyging blir den første i et omstridt program for å overføre asylsøkere til Rwanda i stedet for å huse dem i Storbritannia.

Den nye politikken har fått omfattende kritikk, blant annet fra menneskerettighetsorganisasjoner og erkebiskopene i Canterbury og York, som kaller den umoralsk og en skam for landet.

– Vi kan ikke tilby asyl til alle, men vi må ikke sette bort det etiske ansvaret vårt eller sette til side folkeretten, som beskytter retten til å søke asyl, skriver de to kirkelederne i et brev.

I helgen ble det meldt at også tronarvingen prins Charles på privaten skal ha beskrevet ordningen som forferdelig.

Nesten tomt fly

Det har de siste dagene blitt tvil om hvor mange som skal flys til Rwanda tirsdag. Flere av de som skulle sendes ut har fått innvilget asyl i Storbritannia like før avreise.

Det har kommet signaler om at det kan være så få som sju personer som vil være om bord. Opprinnelig skulle det vært 130 asylsøkere på flyet.

– Det er viktig at vi fortsetter å sende signal til menneskesmuglere at forretningsmodellen deres undergraves, og at de svindler folk. Ikke bare risikerer folk livet ved å reise over Den engelske kanal i små båter, men de risikerer også å bli sendt til et land de ikke regnet med. De blir svindlet. Det er meldingen jeg vil sende til menneskesmuglerne, sier Johnson til BBC.

Britiske medier påpeker at signalet til menneskesmuglere ikke er særlig sterkt når så få faktisk sendes ut av landet.

Hope Hostel i Kigali står klart til å ta imot 100 asylsøkere. Foto: SIMON WOHLFAHRT

Johnson sier at det hele tiden var klart at det ville oppstå hindringer i veien, men at han står fast på å gjennomføre planen.

– Vi visste dette kom til å bli en lang prosess. Da jeg først annonserte tiltaket, sa jeg det ville ta lang tid å komme i gang.

Britiske myndigheter vil ikke opplyse hvor mye flygingen koster, men insisterer på at det er verdt prisen, fordi det på sikt reduserer kostnadene ved ulovlig innvandring.

Enkelte anslag tyder på at prislappen for flyturen blir rundt tre millioner kroner.

Asylsøkerne som sendes til Rwanda skal få økonomisk bistand fra Storbritannia i seks år. De skal bli der mens asylsøknaden deres behandles, men hvis de innvilges asyl, må de likevel bli i Rwanda.

Demonstrasjoner

Det har vært flere demonstrasjoner mot avtalen med Rwanda og overføringen av asylsøkere. Mandag var det markeringer utenfor innenriksdepartementet – som har ansvar for asylpolitikken – og utenfor en av landets viktigste domstoler.

Tirsdag fortsatte demonstrasjonene utenfor et asylinternat ved flyplassen Gatwick sør for London. Ifølge nettavisen Surrey Live er det også ventet protester ved flyplassen, noe som også kan gjøre den allerede kaotiske situasjonen for de reisende enda verre.

Det er imidlertid ikke kjent hvilken flyplass som skal brukes eller nøyaktig når flyet til Rwandas hovedstad Kigali tar av.

– Ikke et fengsel

I Rwanda skal asylsøkerne innkvarteres på Hope Hostel, som ble bygget for å ivareta foreldreløse etter folkemordet i landet i 1994.

Ismael Bakina er stolt av hostellet han driver, og viser pressen stolt rundt. Foto: SIMON WOHLFAHRT

De rundt 20 gjenværende foreldreløse barna som bodde der da Storbritannia og Rwanda inngikk den omstridte asylavtalen, måtte flytte ut.

Ismael Bakina driver asylmottaket og sier det kan ta imot opptil 100 personer til en pris på 65 dollar per dag.

– Dette er ikke et fengsel. Det er et hjem, som vårt eget hjem. På et hotell vil folk være frie til å gjøre som de vil. Om de vil gå ut, er ikke det noe problem, bedyrer han.

Et av soverommene på Hope hostel. Foto: AP / NTB

Menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch har sagt at det forekommer «alvorlige brudd på menneskerettighetene» i Rwanda, inkludert innskrenking av ytringsfriheten, vilkårlig fengsling, mishandling og tortur.

Landets president Paul Kagame avviser kritikken om at landet ikke er trygt. Myndighetene i Rwanda har beskrevet avtalen som en innovativ løsning i et ødelagt globalt asylsystem.

Senere denne måneden er Kagame vert når Samveldelandenes ledere samles. Til det møtet kommer også prins Charles, som er Samveldets leder.