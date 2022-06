Botheim sendte Norge til EM: – Vi jobber for hverandre

Norge U21 - Aserbadsjan U21 2-1

Saken oppdateres fortløpende!

Norge måtte vinne for å sikre gruppeseieren i EM-kvalifiseringen. Tidligere på samlingen hadde de slått både Finland og Kroatia, og ville passere sistnevnte på førsteplassen med seier mot Aserbadsjan på Marienlyst.

Det klarte de. Etter en tam førsteomgang kom den forløsende 1-0-scoringen ti minutter ut i annenomgangen, men Aserbadsjan svarte etter en personlig feil av Jesper Daland.

Drøye kvarteret før slutt ble klubbløse Erik Botheim den store helten da han stanget inn 2-1 og sikret norsk seier.

– Vi har hatt et mål og det er denne samlingen her. Jeg har jobbet for dette og fått betalt for det, med scoringer og EM-billett. Det gjør at jeg får betalt for all jobbingen, sier Botheim til TV 2.

Botheim roser lagkameratene.

– Vi har så mye kvalitet i laget og forskjellig kvalitet. Det er en mentalitet at vi jobber for hverandre og er veldig ærlig med hverandre. Det er en egen mentalitet i denne gruppa her.

Dermed er Norge klar for EM for første gang på åtte år. I 2013 ble det bronse i Israel. Bronse ble det også i 1998, og er fram til nå de to eneste gangene det norske U21-laget har kvalifisert seg til et EM.



Landslagstrener Leif Gunnar Smerud var tydelig lettet da dommeren blåste av kampen.

– Av og til lurer man på hvorfor man er trener, men akkurat i det sekundet forstår jeg det, sier trener Leif Gunnar Smerud til VGTV.

2-1: Erik Botheim sendte Norge til himmels. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var en lidelse av en kamp. vi var preget av anledningen, men det er helt fantastisk å klare det til slutt, sier Smerud.

– Norsk fotball og norske klubber har utviklet gode spillere de siste ti årene, så vi føler at vi har noe der å gjøre (i EM, jou., anm.) Men vi ser at vi konkurrerer mot de beste, og vi har noe der å gjøre. Det blir utrolig deilig. Det har vært en lang reise for denne gjengen, sier Klaveness.

Neste års EM spilles i Romania og Georgia.

NORGE U21: Fra venstre: Jørgen Strand Larsen, Sebastian Sebulonsen, Jesper Daland, Tobias Christensen, Fredrik Oppegård, Emil Konradsen Ceide, Henrik Heggheim, Johan Hove, Kristian Arnstad, Kristoffer Klaesson og Erik Botheim. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Startet tregt

Toppfotballsjef Lise Klaveness og A-landslagets Leo Skiri Østigård og Kristian Thorstvedt fikk se et Norge-lag som slet med å finne rytmen innledningsvis.

De norske gutta virket noe preget av stundens alvor, og måtte vente lenge på sin første målsjanse. 26 minutter var spilt da Tobias Christensen kombinerte fint med Sebulonsen før han kom til skudd i 16-meteren. Noen få minutter etter var rollene på høyresiden snudd, men ballen ville ikke i nota.

1-0: Jørgen Strand Larsen satte inn ledermålet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Like før pause var Emil Konradsen Ceïde på farten. Lynvingen fra Finnsnes dro seg fint innover i feltet, men skuddet fant bare nettveggen.

Dermed sto det 0-0 til pause da lagene gikk til pause.

Rotet bort ledelsen - så svarte Botheim

Etter 52 minutter kom Aserbadsjan farlig nær, men Strand Larsen satte inn 1-0 like etter. Innbytter Osame Sahroui var nære på å øke på direkten etter ledermålet, men Vålerenga-vingens skudd strøk stolpen.

Norge virket endelig å ha full kontroll på oppgjøret, men plutselig smalt det i andre ende. Jesper Daland bommet på ballen idet han skulle klarere som bakerste mann, og da lot Ildar Alekperov seg ikke be to ganger. Aserbadsjan kontret inn 1-1 etter en 20 meter lang spurt mot Norge-buret.

1-1:Aserbadsjan utliknet midtveis i annenomgang. Foto: Lise Åserud / NTB

Kombinasjonen Sebulonsen og Strand Larsen holdt på å ende i nok en scoring etter 70 minutter, men Groningen-spissens chip gikk utenfor.

78 minutter var spilt da Erik Botheim stanget inn innbytter Håkon Evjens innlegg og sendte Norge til himmels.

Flere mål ble det ikke på Marienlyst Stadion.