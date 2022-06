England med ydmykende tap mot Ungarn: – Sensasjonelt

England - Ungarn 0 - 4 (0-1)

Med kun to poeng på fire spilte kamper ligger England sist i sin Nations League-gruppe. Tirsdag ble det et ydmykende tap hjemme mot Ungarn.

– Det er sensasjonelt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Altså, 4-0? Man tror det nesten ikke, sier Thorstvedt.

Selv om hjemmelaget kom til flere store sjanser, maktet de ikke å sette ballen i mål. De hvitkledde ble buet på både til pause og etter kampslutt.

– Vi valgte et ungt lag med energi. Da kampen begynte å gå imot dem, begynte det å se sånn ut. Det er mitt ansvar til syvende og sist, sier Englands manager Gareth Southgate til Channel 4.

Han forklarer at han har prøvd å balansere mellom å teste ut nye spillere og hvile dem som trengte det.

– Faktum er at vi må ha de beste med, sier Southgate.

På stadion ble det både pepet mot spillerne og sunget mot landslagssjefen.

– Til syvende og sist handler det om å vinne kamper med England. I dag var det en kveld som mange av mine forgjengere har hatt og erfart. Det er vanskelig å stå her og si at det ikke sårer, men det er veldig klart for meg hva vi har prøvd å gjøre over disse fire kampene. Ironien er at de to Nations League-sesongene er det som har skapt negativitet og press på oss. De vil man normalt sett ikke ha som England-manager, sier Southgate.

Ungarns Adam Szalai og resten av laget feiret storseiren over England på Molineux Stadion i Wolverhampton. Ungarn vant 4-0 over hjemmelaget. Foto: Zac Goodwin

Den engelske fansen skal ha sunget "du vet ikke hva du driver med" til manageren, men tidligere fotballspiller Jamie Carragher tar manageren i forsvar på Twitter.

– Hold kjeft. Denne mannen har tatt laget i to turneringer til de beste plasseringene siden 1966, skriver han.

– Uakseptabel

Englands Harry Kane er skuffet over kveldens oppvisning.

– Andre omgang er uakseptabel, sier Harry Kane til Channel 4.

– Men det er ikke tiden for å få panikk. Vi må holde hodet høyt, se frem til å få en pause og komme tilbake sterkere i september, fortsetter han.

På spørsmål om han føler seg sikker på at de er på riktig spor under Southgates ledelse, svarer han:

– Uten tvil. Det er ikke et spørsmål jeg burde trenge å svare på, for å være ærlig.

Thorstvedt tror ikke landslagssjefen får sparken.

– Han har gode resultater å vise til de siste mesterskapene, og det er kort tid igjen til VM. Men jeg tror det blir mye støy, sier han, og får støtte av TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Kane ville ikke ha spørsmål om treneren

Sallai-dobbel

For Ungarn stemte det derimot godt. Freiburg-spiller Roland Sallai satte to mål - ett i hver omgang, før Zsolt Nagy satte det tredje i det 80. minutt. Like før slutt kom Dániel Gazdag nærmest alene med keeper, og kunne lobbe ballen bak Aaron Ramsdale.

– De har ikke vært gode. Vi har sett et effektivt, kompakt, strukturert og oppfarende Ungarn knuse England 4-0, sier TV 2s kommentator Morten Langli etter kampen.

– Det største hjemmetapet for nasjonen på 94 år, sier Jan Henrik Børslid. Sist England slapp inn fire mål eller mer på eget gress var nettopp mot Ungarn i 1953.

Selv om England slapp inn fire mål, mener Thorstvedt at den største bekymringer er det offensive spillet.

– De har scoret ett mål på fire kamper, og det var på straffe. Her er det mye å ta tak i, sier han.

Garteth Southgate var svært skuffet etter tapet mot Ungarn. Foto: PAUL ELLIS

– Har de ikke et svar?

– De får det rett og slett ikke til å stemme. Det er nesten merkelig at vi kveld etter kveld ser så mange fotballspillere komme fra strålende sesonger i klubblaget knapt klarer å finne hverandre med enkle pasninger, sa Langli i pausen.

Heller ikke Amankwah var imponert over hjemmelaget.

– England, har de ikke et svar på dette her? Det er samme vise gang på gang. Traurig, tungt og de finner ikke helt ut av det. De slipper også inn relativt billige mål, sa Amankwah i pausen.

England har kun scoret ett mål på fire kamper - ingen i åpent spill. Englands eneste mål kom på straffe mot Tyskland. Havner England sist i gruppen med Italia, Tyskland og Ungarn, rykker de ned til nivå B i Nations League. Det er det samme nivået som Norge spiller på.

Store sjanser

Etter 15 minutter fikk Ungarn frispark midt på Englands banehalvdel. Etter litt klabb og babb havnet ballen hos Sallai, som kunne sette ballen i mål. Flere av Englands spillere hadde mulighet til å klarere bort ballen, men alene på bakerste stolpe kunne Sallai banke ballen i mål.

England skapte flere sjanser i begge omgangene, men ingen av lagets store stjerner fikk det til å stemme. Både Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden og Raheem Sterling hadde muligheten til å sette ballen i mål.

Etter 78 minutter satte Kane ballen i tverrliggeren. Det var det nærmeste Tottenham-spissen kom mot Ungarn.

I det 81. minutt fikk John Stones sitt andre gule kort, og dermed rødt kort. Innbytter Daniel Gazdag løp inn i Stones, men dommeren så det som en takling.

– Her må jo VAR gå inn og rette opp. Dette er helt vilt, sa Langli etter situasjonen.

På tampen gjorde Ungarn vondt verre for England. Daniel Gazdag satte inn kampens fjerde mål på lekkert vis.