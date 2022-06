Sagosen håper å rekke håndball-VM

Sander Sagosen er forespeilet at han kan være ute i seks til åtte måneder, men håper å rekke håndball-VM i januar.

– Jeg håper veldig på det, men det er altfor tidlig å si nå, understreker han overfor TV 2.

For halvannen uke siden pådro han seg en stygg bruddskade i kamp for klubblaget Kiel.

Når TV 2 snakker med ham på telefon, har han vært ute fra sykehuset i noen dager etter det han kaller en «veldig vellykket» operasjon.

– Jeg tror jo at det går sin gang. Det er tungt og kjipt, jeg har vært litt nede i kjelleren noen dager. Det er min første ordentlige langtidsskade, så man blir litt redd og det blir mange spørsmål, forklarer 26-åringen.

Klubben meldte først om et ankelbrudd. I ettertid har det vist seg at leggbeinet var «brukket rett av», ifølge håndballstjernen. I tillegg er et bånd i ankelleddet røket. Han har fått en skrue inn i begge leggbeina, som skal få bruddene til å gro.

Han skjønte umiddelbart at det var en alvorlig skade idet han deiset i parketten.

– Jeg tenkte først «nei, nei, nei, nei». Jeg hørte det med en gang og skjønte at det var brukket, forteller Sagosen.

Planen er at han skal reise hjem til Norge på onsdag.

Om seks uker skal skruen ut.

– Hva er det som tar seks til åtte måneder?

– Det er litt hele prosessen. Så får vi bare se. Forhåpentligvis går det enda fortere, men om jeg er uheldig kan det gå enda lenger òg.

Alt avhenger av hvordan forløpet er. Skulle han være heldig, trenger det ikke engang å ta seks måneder.

– Det er først og fremst seks uker bare på krykker. Når beinet har grodd, skal man begynne å belaste, trene seg opp og få sener, ledd og bånd til å spille på lag igjen uten å ha smerter, forklarer han.

Sagosen har ett år igjen i Kiel, før han flytter hjem for å spille for hardtsatsende Kolstad. Nå skal en plan for rehabiliteringen legges hjemme i Norge med hjelp av Olympiatoppen, forteller stjernespilleren.