Vedum åpen for at innbyggerne i hele Kristiansand får stemme over skilsmisse

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa i forrige uke at kun innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen skulle få stemme i den varslede folkeavstemningen.

Folkeavstemningen om å oppheve tvangssammenslåingen med Kristiansand fra 2020 skal ifølge regjeringens vedtak skje i forbindelse med kommunevalget i 2023.

– Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, lovet Gjelsvik.

Men Vedum sier nå til TV 2 at regjeringen ikke setter seg imot at alle innbyggerne i den sammenslåtte Kristiansand kommunen deltar i folkeavstemningen.

– Det er opp til Kristiansand kommunestyre om også de som bor i det gamle Kristiansand skal få si sin mening, men det var Søgne og Songdalen som ble tvangssammenslått, og der var det klar motstand, sier Vedum til TV 2.

– Hvis man nå åpner for at alle kan få delta i folkeavstemningen, vil ikke det kunne føre til en ny overkjøring av småkommunene, som ikke ikke har så mange innbyggere?

– Poenget er at i et ekteskap og i et samliv så er det alltid begge parter som må si ja, og her også må det være sånn. Det var det som var problemet med Erna Solberg sin reform, at hun glemte det mest grunnleggende, at begge må si ja. Hvis den ene sier ja, og den andre sier nei, så er det ikke slik at det skal tvinges igjennom, og sånn vil det selvfølgelig også være i en folkeavstemning, sier Sp-lederen.

Vi ikke kunne stoppe skilsmisse

Vedum avviser dermed at en avstemning i hele storkommunen kan sette en stopper for skilsmissen, dersom innbyggerne i Søgne og Songdalen stemmer for, selv om det skulle være flertall blant innbyggerne i hele Kristiansand for å fortsette som i dag.

– Hvis den ene sier nei og den andre sier ja, så er det ikke sånn at de skal tvinges sammen. Det er bra i samlivet med kommuner, og det er bra i samlivet mellom folk, at man ikke driver med den type tvangstenkning som den forrige regjeringen med Høyre og Frp valgte å gjøre, sier Vedum.

Tirsdag kveld møter Aps partisekretær Kjersti Stenseng styret i Agder Ap for å forklare regjeringens beslutning 7. juni. Dette skjer digitalt.

Ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), raste mot sin egen regjering på Facebook etter det ble satt i gang en prosess mot skilsmisse uten at partileder og statsminister Jonas Gahr Støre hadde involvert Ap lokalt.

– Ønsker å presisere at dette skjer mot vår vilje og uten vår viten. Denne prosessen har vært kjørt uten at lokalpartiet har vært involvert, og vi oppfatter det som et stort tillitsbrudd og brudd på Hurdalsplattformen, skrev han.

Støre sendte sms

Kristiansand bystyre sa i desember i fjor nei til en folkeavstemning, VG melder i dag at Skisland sendte følgende tekstmelding til Støre etter vedtaket.

«Hei Jonas

Da har bystyret i Krsand vedtatt å ikke gå videre med kommunedeling. Nå håper vi saken er lagt endelig død. Dette er viktig for oss. Jan Oddvar»

Støre skrev ifølge VG dette i en tekstmelding til ordføreren:

«Takk venn! Forstår beslutningen. Sp på vår kant blir nok ikke glade. Men sånn er demokratiet!»

Kommunaldepartementets beslutning om å utrede en deling av Kristiansand kommune, kom som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen krevde at tvangssammenslåingen ble opphevet, skrev departementet i sin pressemelding forrige uke.

– Jeg mener det nå er riktig at vi får en utredning på bordet, som kartlegger og synliggjør konsekvenser av å dele Kristiansand kommune, samt gir innbyggerne mulighet til å bli hørt i saken, uttalte Gjelsvik.

– Viktig sak for Senterpartiet

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere gitt uttrykk for at han har forståelse for Kristiansand-ordførerens skuffelse.

– Jeg har sagt hele tiden at jeg skjønner hans skuffelse. Han styrer kommunen sin på en god måte, og har min fulle støtte. Jeg kommer til å dra til Kristiansand når kalenderen min åpner for det, sa Støre til TV 2.

For Senterpartiet er det viktig å gi innbyggerne i de to småkommunene mulighet til å stemme over tvangssammenslåingen, sier Vedum.

– Det har vært en viktig sak for Senterpartiet over en tid at folk skal få si sin mening, og det er det som er blitt vedtatt. Det er ikke vedtatt noen splittelse. Det er vedtatt at folk skal kunne si sin mening i en folkeavstemning, og hvis folk i Søgne og Sogndal ønsker å være en del av Kristiansand, så kan de si det, hvis de ønsker en lykkelig skilsmisse, kan de si det. Det er ikke regjeringen som har bestemt, men det er bestemt at folket kan få lov til å si sin mening, sier han.

Støre har understreket at hele regjeringen står bak avgjørelsen om å gripe inn.

– Senterpartiet har vært veldig opptatt av dette, at de som bor i disse kommunene må få si sin mening, og da er dette en løsning vi som regjering står for, uttalte han.