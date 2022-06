Hvor lenge holder egentlig batteriet? Den usikkerheten har vært der like lenge som vi har hatt elbiler. Batteripakken er den dyreste og viktigste delen av en elbil. Derfor er det også avgjørende viktig at den holder mål, også når bilen begynner å bli noen år gammel.

Erfaringene så langt tyder på at de aller fleste elbil-batterier klarer seg bra, også etter mange år og kilometer. Men for de som skal kjøpe (og også mange som skal selge) brukt elbil, er dette naturligvis noe man gjerne vil vite mest mulig om.

Norsk elbilforening lanserer nå det de kaller en batterihelsetest. Denne skal gi fasiten på hvor god tilstand batteriet på elbilen er i.

Objektiv vurdering

− Her vil vi bidra til å skape trygghet, særlig for dem som kjøper bruktbil utenfor garanti. Med en tjeneste som kan finne ut av batteriets helsetilstand, hjelper vi deg med den viktigste utfordringen ved kjøp av brukt elbil, sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Elbilforeningen, i en pressemelding.

Batterihelsetesten skal gi et sertifikat som gir en objektiv og uavhengig vurdering om elbilens batterikapasitet.

Derfor er det spesielt godt egnet ved kjøp og salg av brukt elbil, og vil gi en gjensidig trygghet for både kjøper og selger.

Elbil til 50.000 kroner – slik gjør du et godt kjøp

Christina Bu i Elbilforeningen er fornøyd med å kunne tilby batterihelsetest til norske elbilister. Her med Wolfgang Berger fra østerriske Aviloo som leverer selve testen – og Knut Rese fra Viking Kontroll.

Sentralt for verdien

− Batteriet er helt sentralt for å fastsette verdien på elbilen. Ved å ta en batterihelsetest får du fasiten på hvor god tilstand batteriet ditt er i, sier Frydenlund som nå er svært glad for å kunne tilby dette verktøyet til de mange som skal selge- og kjøpe elbil fremover.

- I tillegg vil det være et åpenbart konkurransefortrinn for selger dersom batteriet er i spesielt god stand, understreker Frydenlund.

Batterihelsetesten er tilgjengelig for alle.

Her er dieselversjonen verdt mer enn elbilen

Innen to virkedager utstedes et sertifikat som viser batterikapasiteten i prosent sammenlignet med en tilsvarende ny bil.

Utsteder sertifikat

Rent konkret gjøres dette ved at man kobler til et instrument som leser rådata fra fremdriftsbatteriet (spenning, strøm, temperatur, energiforbruk og mer) under bruk. Disse dataene lastes automatisk opp for analyse, og brukes for å beregne den nåværende helsetilstanden til fremdriftsbatteriet.

Innen to virkedager utstedes et sertifikat som viser batterikapasiteten i prosent sammenlignet med en tilsvarende ny bil. Viking Kontroll er samarbeidspartner og hjelper kundene med installasjon av nødvendig utstyr for å gjennomføre batterihelsetesten.

Lyst på brukt elbil? Da kan det være lurt å skynde seg

Video: Kjempesmart løsning – her slipper du å ta testen