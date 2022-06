Gutt (10) innesperret i brønn blant slanger og skorpioner i fire døgn

Det pågår en desperat kamp for å få opp gutten som verken kan høre eller snakke.

Indiske redningsarbeidere jobber intenst for å redde ut en ti år gammel gutt som har falt ned i en brønn.

Gutten, Rahul Sahu, som har høreselshemming, falt ned i den 24 meter dype brønnen på fredag mens han lekte utenfor huset, skriver AFP.

Redningsarbeidere har kommet over både giftige slanger og skorpioner under gravearbeidet, noe som har forsinket redningsaksjonen.

LEVER: Rahul er i live på bunnen av brønnen. Redningsarbeiderne får ført ned oksygen, mat og vann til ham. Foto: CMO Chhattisgarh/Twitter

Tiåringen. som er fra regionen Chhattisgarh i India, har blitt filmet i live på bunnen av brønnen. Lokale myndigheter deler oppdateringer om hvordan det går med bergingsarbeidet.

GRAVER: Bergingsarbeidet har pågått i flere dager. Foto: AFP

Siste oppdatering kom mandag formiddag norsk tid. Da meldte redningsetaten på Twitter at Rahuls tilstand var stabil og responsiv.

– Siden gutten ikke kan høre eller snakke, er utfordringen større, sier politisjef i Janjgir-distriktet, Vijay Agrawal til AFP.

Redningsarbeidere har lykkes med å føre ned et rør for tilførsel av oksygen, mat og vann, og han skal i hvert fall ha fått i seg en banan, noe som gjør at redningsarbeiderne er optimistiske.

For to dager siden delte lokale myndigheter denne videoen som viser Rahul som beveger seg på bunnen av brønnen.

जीवन बचाने के लिए जाग रहा है छत्तीसगढ़



राहुल ने अभी अभी केला खाया है। राहुल की गतिविधि और शारीरिक हलचल पर बचाव टीम की पूरी निगाह है। जिला प्रशासन जांजगीर- चांपा का "ऑपरेशन राहुल" जारी है। रेस्क्यू दल गहराई में उतर कर काम कर रहा है।#saverahulabhiyan pic.twitter.com/oCLjZXyOdJ — CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) June 12, 2022

Så langt har de gravd et dypt hull bortenfor brønnen og forsøker å grave en tunnel bort til brønnbunnen.

Det var håp om at gutten ville bli funnet mandag, men arbeidet har støtt på problemer og vil ta noe lenger tid.

Det skal være dårlig vær i området, noe som vanskeliggjør arbeidet med å grave ut gutten. Flere redningsarbeidere har fått heteslag, og har blitt fraktet til sykehus. Dessuten har de stått på harde bergarter som er vanskelig å trenge gjennom.