Zuccarello: – Det er håpløst

De frykter for sin eksistens. Hundrevis møtte tirsdag opp i håp om å bli hørt. Blant de mange som kom, var flere idrettsstjerner.

Flere titalls barn flokket seg rundt Mats Zuccarello og Alexander Bonsaksen da de kom gående ut på Lørenbanen.

Ishockeystjernene har selv vokst opp i området. Tirsdag kom de tilbake til gamle trakter i håp om å kunne hjelpe idrettslaget de er så glade i.

– Hva hadde du gjort nå om du ikke var ishockeyspiller? Spurte en representant fra idrettslaget.

– Jeg hadde vel spilt på Manchester United, svarte Zuccarello med et smil, til latter fra de fremmøtte.

Han hadde neppe spilt i Premier League, men Zuccarello tror han kunne endt med å slutte med ishockey om han hadde opplevd det samme som barna i hans barndomsklubb nå frykter at de må gjennom.

Frykter for sin eksistens

Stadig flere medlemmer, men mindre og mindre plass er med å gjøre det utfordrende for idrettslaget Hasle-Løren.

Endelig skal de få ny ishall, men når den bygges kan de få en utfordring. Idrettslaget ønsker å få satt opp en midlertidig hall. Det ser foreløpig ut som at de ikke vil bli hørt.

Det kan ende med at barna må busses til andre ishaller for å få trent. Det frykter Hasle-Løren at vil føre til at mange gir seg, og er det i det hele tatt noen ishaller i Oslo som har kapasitet til å ta imot barna?

Den tradisjonsrike ishockeyklubben frykter nå for sin eksistens.

Idrettslagets kapasitet er sprengt. Samtidig bygges det tusenvis av boliger i området.

En flerbrukshall skulle stått ferdig på Løren Idrettspark, men vil trolig ikke være klar før i 2026.

Tirsdagens aksjon ble gjennomført for å vise hvor stort behovet er for flere baner og et midlertidig hockeytilbud.

STILTE OPP: Da barndomsklubben inviterte til aksjon, møtte Mats Zuccarello opp. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Håpløst

– Jeg er her for å støtte en sak jeg og spesielt mange i nabolaget brenner for. Jeg har vokst opp borti gata her og gikk mine første skøyteskjær i hallen bak her. Nå er etterspørselen enda større en den var da jeg var ung. Vi må få opp tilbudene til barn og unge, sier han til TV 2.

Det er tydelig at idrettslaget betyr mye for Norges største ishockeystjerne. Han mener at man ikke skal undervurdere viktigheten av bydelsklubber.

– Jeg tror klubben betyr mye for mange. Man er avhengig av nabolagsklubber. Det er det som skaper talenter. Man kan ikke bare ha storklubber. Vi er blitt en såpass stor by av vi er avhengige av klubber i nabolagene for å ha nok treningsmuligheter for barn og unge, sier den mangeårige NHL-spilleren.

– Hva tror du det hadde gjort med din motivasjon som barn om du måtte bli kjørt rundt med buss til treninger og kamper?

– Den tror jeg hadde vært lavere enn noen gang. Da tror jeg kanskje at jeg hadde funnet noe annet å drive med. Å skulle kjøre buss rundt omkring i Oslo tar på for foreldre og ikke minst barna. Det tar mye unødvendig tid. Jeg synes det er håpløst, svarer Zuccarello.

Han håper at han og de andre som møtte opp tirsdag blir hørt av politikerne.

– Det er mange som har møtt opp her. Jeg håper det viser at det er mange som er avhengige av et tilbud, sier han til TV 2.

STILTE OPP: Kameratene Alexander Bonsaksen og Mats Zuccarello stilte opp da Hasle-Løren inviterte til aksjon. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Tror mange slutter

Zuccarellos kamerat, Alexander Bonsaksen, mener situasjonen for bydelens ishockeyspillere er trist.

– Bare se deg rundt hvor mange som har kommet. Det er mange barn og unge som vokser opp her og trenger et tilbud og et sted å ha tilhørighet, rett og slett en plass å være. Det er veldig trist om det ikke kommer en midlertidig hall, sier han.

Ishockeyspilleren tror det kan ende med at mange mister motivasjonen til å drive med idrett.

– Jeg vil anta at del faller av om man skal bli kjørt rundt i buss og sitte med utstyret på der, kanskje til en plass man ikke er så trygg på. Dessverre tror jeg en del slutter og at noen bytter lag for å slippe å bli kjørt med buss til treninger og kamper. Det er veldig tøft for Hasle-Løren å miste hallen sin, sier Bonsaksen.

– Tror du at dere vil bli hørt?

Jeg håper jo det, det er jo litt derfor vi er her. Vi håper det skal være mulig å løse. Det er tragisk at det virker som at det ikke er tenkt på. Vi har vært gjennom en pandemi hvor mange barn og unge ble hardt "straffet" og ikke hadde en plass å gå til. Hvis dette også skjer, vil det bli en dobbel effekt som det virker som de som bestemmer ikke har tenkt på, svarer Frisk Asker-spilleren.

AVVENTER AVGJØRELSE: Hamik Shevan vil se hva politikerne bestemmer seg for før han eventuelt får flere barn. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Frustrert far

Hamik Sevan har bodd på Løren siden 2012. I ti år har han fulgt bydelens utvikling. Han stortrives i området, men synes det er kjedelig å måtte vente i kø på ulike tilbud.

– Du merker det først om du får barn. Det er stor pågang på barnehager, skoler og kulturelle tilbud. Det er tydelig at folk savner aktivitetstilbud for de små, sier han.

I bakgrunnen leker hans eneste barn med en ball og koser seg i kveldssola på Lørenbanen.

– Jeg har foreløpig en sønn. Så får vi se, hvis tilbudene blir bedre er vi kanskje villige til å vurdere antallet, sier Sevan og gliser.