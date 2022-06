Endret sangtekst etter kraftig kritikk

Forrige uke slapp den amerikanske popstjernen Lizzo (34) låten «Grrrls», og det tok ikke lang tid før artisten møtte motstand på grunn av teksten i låten.

Skuffet og sjokkert

I den originale teksten til låten hadde popstjernen først med ordet «spaz», og det er dette fansen reagerte på.

Dette er fordi ordet også blir brukt som en nedlatende betegnelse for personer med funksjonshemminger.

I sosiale medier var det flere som sa de var skuffet og sjokkert over dette ordvalget, og krevde at artisten spilte inn låten på nytt og fjernet ordet «spaz».

– Hei Lizzo, vennligst fjern ordet «spaz» fra den nye sangen din. Det er virkelig støtende for funksjonshemmede. Hilsen en skuffet fan, er det en som skrev på Twitter.

Popstjernen var rask med å ta til seg kritikken, og mandag slapp hun en ny versjon av låten der hun hadde fjernet ordet.

KRITIKK: Lizzo mottok kraftig kritikk for teksten i den nyste låten sin. Foto: Skjermdump Twitter.

Endret teksten

Setningen i låten gikk egentlig som følgende: «Do you see this shit? I’ma spaz», men er nå endret til: «Do you see this shit? Hold me back».

I en uttalelse på Twitter skrev Lizzo at hun ikke ønsker å fremme nedsettende språk.

– Som en feit og svart kvinne i Amerika, har jeg hørt mange sårende ord om meg selv. Jeg forstår kraften ord kan ha. Enten med vilje, eller i mitt tilfelle utilsiktet, skriver hun og fortsetter:

– Jeg er stolt av å kunne si at det er en ny versjon av «Grrrls» ute, med endret tekst. Dette er et resultat av at jeg lytter og tar grep. Som en innflytelsesrik artist, er jeg dedikert til å være en del av endringen jeg har ventet på å se i verden, skriver hun videre.