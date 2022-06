Obosligaklubb i millionkrise: – Et sjokk for spillerne

I 2019 rykket Stjørdals-Blink opp til nivå to i norsk fotball for første gang siden 1994. Nå kjemper klubben mot voksesmerter og økonomisk krise.

For tre år siden, på sesongens siste dag, sikret Stjørdals-Blink opprykk til Obosligaen.

Den semiprofesjonelle gjengen fra Stjørdal skulle opp blant de beste for første gang på 26 år.

Bare dager etter opprykket i oktober 2019 begynner planleggingen. Ny stadion må på plass. På rekordfart, midt i en pandemi, ble M.U.S Stadion Sandskogan et faktum.

Ni uker tok det fra det første spadetaket ble tatt, til anlegget med 960 sitteplasser sto ferdig. Prislappen?

Rundt 30 millioner kroner – over tre ganger så mye som klubbens årsbudsjett samme året.

– Det er jo sånn at da man rykket opp til Obos i 2019, så krevde jo det en del nye fasiliteter, det er det flotte anlegget du ser her. Bak den fasaden så er det jo klart at kostnadene har økt for klubben. Samtidig har vi ikke vært like flinke til å få med sponsorer, som gjør at vi har en inntektsside som øker tilsvarende. Derfor måtte det nye styret nå dra opp håndbrekket i mai og si at nå må vi ha litt tæring etter næring, sier Blinks styreleder Erling Johansen.

Klubbens nye styreleder møter TV 2 på Blinks hjemmearena.

Johansen, som tok over som styreleder i mars i år, legger ikke skjul på at klubben står overfor en stor utfordring.

– Det er litt kjedelig at det er sånn enten eller, for det er det det er. Det er enten eller. Vondt blir det åkkesom.

Varslet lønnskutt

For det er først nå, knappe tre år etter opprykket til Obosligaen, at breddeklubben fra Stjørdal for alvor kjenner på medaljens bakside ved toppfotballen.

– Hvis vi fortsetter med å ikke gjøre noe som helst nå, så går vi mot et stort millionunderskudd, nærmere fire millioner i underskudd. Det er derfor vi nå valgte å stoppe opp og gjøre tiltak så raskt som mulig, sier Johansen og utdyper:

– Sånn som situasjonen er i dag, hvor vi ikke har dekning for de neste fire millionene i kostnader, så er det et ganske tøft, inngripende vi står overfor. Vi ser i dag på hypoteser rundt å ha minimumslønninger på de aller fleste spillerne.

I budsjettet for 2022, der totalen er på rett over 15 millioner kroner, nesten sju av disse millionene lønnskostnader.

I MILLIONKRISE: Styreleder i Stjørdals-Blink, Erling Johansen, varsler lønnskutt for de ansatte i klubben. Foto: Øyvind Hermstad

Siden opprykket i 2019 har disse kostnadene økt med nesten 5,5 millioner kroner. Johansen legger ikke skjul på at det er utfordrende å drifte et semi-profesjonelt fotballag i Obosligaen.

– Ja, det er jo det. Men samtidig så tror jeg vi går noen steg tilbake og tenker at vi må være i den divisjonen og ha spillere på lønninger der vi har økonomi til å bære det. Det kan godt hende at det får noen konsekvenser for spillerstall og videre satsing rundt Oboslaget framover, sier styrelederen og legger til:

– Saken i seg selv, at du ikke kan betjene din gjeld, er jo krise. Men vi jobber med energi for å få dette til å gå i balanse ved årsskifte.

Kapteinen: – Et sjokk

Og skal det budsjettet gå opp, er trolig et lønnskutt den mest nærliggende løsningen.

– I starten så er det jo selvfølgelig et sjokk for spillerne, for det er ingen som har fått noe forvarsel om at situasjonen er som den er. Folk må også se litt på den private siden og det økonomiske der. Folk har boliglån, de har studier og noen har en deltidsjobb. Så er det også noen som har familie og barn, så situasjonen er ikke noe spesielt enkel, sier Blink-kaptein Aleksander Foosnæs.

Venstrebacken kom til Blink fra Bodø/Glimt før forrige sesong.

Da gikk han også fra en profftilværelse, til å bli fotballspiller på deltid. Som resten av spillerne må 28-åringen kombinere spill i Obosligaen med jobb for å få endene til å møtes.

ET SJOKK: Blink-kaptein Aleksander Foosnæs og resten av spillergruppen må forberede seg på et lønnskutt. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er jo helt klart krevende for samtlige å være med på et lønnskutt, det er det ingen tvil om. Det er jo ikke sånn at det er noen er som lever med noen overflod av penger, for alle studerer eller jobber ved siden av, forklarer Foosnæs.

Klubbens hovedtrener, Snorre Lillebo, som for øvrig fikk jobben før inneværende sesong, er også blant dem som må belage seg på et kutt.

– Det er jo ikke artig å høre at du skal gå ned i lønn og at det er mulighet for ditt og datt, men jeg forholder meg heller til ærlige folk som er ryddige og flinke i det de holder på med, enn at du skal leve i uvisshet eller føle at du er lurt. Sånn kan det ikke være, sier Lillebo.

«Kan vi ikke kutte den vaskeavtalen?»

Selv om ingen i klubben, som befinner seg på 15. plass i Obosligaen, har lyst til å gå ned i lønn, har Stjørdals-Blink en uvurderlig fordel midt i den økonomiske krisen: Samhold.

Det samholdet sikret opprykk i 2019 og kvalikseier i Obosligaen i både 2020 og 2021. Nå skal det sikre klubbens videre eksistens.

MÅ KUTTE KOSNADER: Etter opprykket i 2019 investerte Blink nærmere 30 millioner kroner i nytt anlegg. Nå betaler de prisen. Foto: Øyvind Hermstad.

– Det første året vi var i Obos tror jeg at jeg solgte 24 pakker med dopapir for å få lov til å være trener i ligaen, så vi har tatt noen steg derfra. Stjørdals-Blink Fotball står ikke og faller på at det jobbes med økonomien nå. Det høres ut som det svartmales, og det gjør det jo ikke. Vi holder jo på å rydde opp og ordner en struktur som er levbar for klubben over tid, det er vi veldig opptatt av, sier Lillebo bestemt, og fortsetter:

– Å pøse inn noen penger nå og få litt sånn nødhjelp her og nå, det blir som å pisse i buksa. Vi er nødt til å se det i et litt lengre perspektiv. Vi har jo bestemt oss som klubb for at vi skal etableres i Obosligaen. Om det medfører et nedrykk et år, så skal ikke det stoppe prosjektet, da skal det være å komme seg opp så fort som mulig.

Nå er både han og en unison spillergruppe klare til å gjøre det som trengs.

– Når folk har fått grublet litt på det, så er det jo utelukkende en positiv holdning til å være med å bidra i form av kutt eller andre bidrag. Der er det veldig interessant å se hvor mange ideer som kommer opp underveis når man sitter og drodler litt på hva man kan gjøre for å øke inntektene og hjelpe klubben.

– Allerede på første trening etter ferien kom det spørsmål med en gang om «Kan vi ikke kutte den vaskeavtalen? Vi kan da vaske klærne selv». Så den dugnadsånden spirer veldig akkurat nå, og det er jo litt artig å se. Så tror jeg også det er et tegn på at spillergruppa er veldig villig til å være med å bidra på et vis, så får vi se hva vi ender opp med til slutt, gliser Foosnæs.

Står sammen

At samholdet i gjengen som holder til en liten halvtime nord for Trondheim er sterk, er det ingen tvil om. På første trening etter ferien er det latter, tull og slåball som preger det splitter nye kunstgresset på Sandskogan. At klubben er i økonomisk krise og står med kun én seier på de ni første seriekampene, ser ikke ut til å prege de involverte nevneverdig.

– Det er jo folkene i denne klubben som er det aller viktigste og vi står i dette sammen. Jeg tror at det svir for folk å være med på et sånn kutt, men at stort sett alle er positive, sånn som jeg har fått det med meg, sier Foosnæs, som skryter av styrets åpenhet i en vanskelig tid.

– Den har vært glimrende. De har vært meget ryddige og åpen om situasjonen. Så vidt jeg forstår så har de også kommet med budskapet så tidlig som overhodet mulig, så der har jeg ingenting å utsette, og dialogen er krystallklar nå også. Så er jo vi også spente på å se hvilken konklusjon styret kommer opp med og hva vi er nødt til å gjøre for å få til dette, for det er ingen enkel situasjon vi står i.

Hovedtrener Lillebo, som stort sett har tilbragt hele sitt fotballiv i Blink, er imidlertid ikke i tvil om at klubben vil komme styrket ut av situasjonen.

OPTIMIST: Blink-trener Snorre Lillebo er trygg på at klubben vil komme seg gjennom den økonomiske krisen. Foto: Øyvind Hermstad

– Stjørdals-Blink Fotball kommer til å komme i grønt etter hvert, og vi kommer til å bli en klubb som driver fornuftig. Bare denne prosessen synes jeg sier litt om det, for jeg tror mange andre kanskje kunne ha tenkt annerledes og prøvd mange andre muligheter enn det vi holder på med nå. Jeg tror prosessen vi holder på med nå kommer til å definere Stjørdals-Blink Fotball i veldig mange år framover i tid.

Bergens glade gutter

Nå ser både styret, spillerne og resten av det sportslige apparatet fremover. Den økonomiske krisen skal de ut av, samtidig som de har store planer om å unngå en ny nedrykkskvalik mot slutten av sesongen.

– I Obos er det jevnt. Tar du ett poeng i snitt, så havner du i nedrykksstrid, tar du ett og ett halvt, så spiller du kvalik og tar du to så, rykker du opp. Det er vanskelig å balansere mellom ett poeng i snitt og ett og ett halvt, da er det marginene som skiller og det har vi merket i år også. Så at vi har klart oss på kvalik de to første årene, har vi vært godt fornøyde med. Vi har taklet kvalikkampene kjempegodt. Så har vi jo en plan i år om å unngå den kvaliken da, så får vi se, smiler Lillebo.

Før søndagens møte med serieleder Brann ligger Blink under nedrykksstreken, med to poeng opp til sikker plass. Seieren mot Grorud før ferien har imidlertid gitt trønderne ny giv – søndag går de for å sjokkere ubeseirede bergensere.

– Nå slo de Mjøndalen 7-0 sist og de er vel ubeseiret. De er i knallgod form. Så kommer de helt sikkert oppover med et par hundre stykker av Bergens glade gutter og lager stemning, det gleder vi oss til. De kommer til å tape før eller siden i år de også, men det har vært veldig artig hvis de har gjort det her, sier Lillebo og får støtte av sin kaptein.

– Det blir jo en ekstremt spennende kamp. Jeg har ikke noe lyst til å fyre opp den kampen, for jeg vil helst at de kommer hit og tror at det skal være grei skuring, men det er jeg ganske sikker på at det ikke blir, for det er ikke enkelt å komme hit, avslutter Foosnæs med et lurt smil.

