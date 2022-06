TV-profilen letter på sløret: – Har vært sengeliggende i tre dager

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Jeg er ute av trening, så en 14-timers var mer enn jeg tålte, sier Carina Olset. Her avslører hun detaljer fra både utdrikningslag og det kommende bryllupet.

Denne helgen ble det arrangert utdrikningslag for NRK-profil Carina Olset, som gifter seg med sin kjære Tor Øyvind i august.

Til stede var kjente fjes som Anne Rimmen, Siri Nilminie Avlesen-Østli og NRK-profil Susann Michaelsen.

Og ifølge den kommende bruden, så ble feiringen alt hun kunne drømme om.

– Vi møttes i Oslo, før vi tok karaoketaxi til Tønsberg, hvor vi kosa oss på brygga. På forhånd hadde jeg ønska meg god mat, karaoke og at så mange som mulig kunne være med, og det fikk jeg, sier hun.

Carina vil rette en stor takk til sine to forlovere, Camilla Vesteng og Karoline Seppola Brøndbo, for å ha laget et utdrikningslag helt i hennes ånd.

– Ute av trening

Én ting gikk dog ikke helt på skinner.

– Og så vil jeg gjerne glemme, men kommer nok til å huske, at jeg har vært sengeliggende i tre dager etter festen...

– Jeg er ute av trening, så en 14-timers var mer enn jeg tålte, innrømmer hun.

Full klaff på Tinder

Det var i 2018 at det ble kjent at Olset hadde blitt kjæreste med tidligere elitespiller Tor Øyvind Hovda. Paret møttes på Tinder, og det var full klaff fra første stund.

– Vi møttes på Tinder i vår. Det satt like bra som scoringen til Pavard i åttedelsfinalen mot Argentina, det, sa hun den gang.

Forholdet ble nemlig annonsert samtidig som VM i fotball pågikk i Russland.

Slik blir bryllupet

Carina forteller at de er godt i rute til det kommende bryllupet, som finner sted i Hole kirke i august.

– Denne uken skal vi se på ringer, men ellers er det meste på plass. Jeg ser mest fram til å lage en fest med alle de nære vi er glad i, og til å feire Tor Øyvind og meg. Jeg gruer meg ikke, men er ganske spent på å holde tale. Det kan bli følsomt, sier hun.

Videre forteller hun at de på grunn av store familier og vennekretser på begge sider har vært nødt til å begrense seg noe på selve bryllupsdagen.

– Det kunne fort blitt altfor dyrt om vi ikke gjorde det, sier hun, og legger til at de to har vært enige om det aller meste i planleggingen av den store dagen.

Når det gjelder kjolen, kan Carina røpe følgende:

– Jeg går all in. Det er en klassisk, moderne brudekjole.

Ferdig i NRK etter 16 år

I mai ble det kjent at Carina Olset forlater NRK til fordel for rådgivningsselskapet Corporate Communications AS. Det var VG som først meldte nyheten.

– Det er en tid for alt. Jeg har hatt det kult i NRK og vært utrolig heldig. Jeg har noen av mine beste venner i NRK og er takknemlig for alt jeg har opplevd. Nå trenger jeg noen nye «inputs» og utfordringer. Tiden er inne for å lære noe nytt, sa Olset til VG.

Olset har vært i statskanalen i 16 år. Hun begynner i sin nye jobb i september.