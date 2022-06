Melding om pistol på Hellerud VGS

Politiet har kontroll på to personer som er mistenkt for å ha med seg pistol eller lignende til Hellerud videregående skole.

Politiet fikk inn første melding klokken 13:15, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Situasjonen ble først som en såkalt PLIVO-hendelse, men politiet har nå reversert denne ordren.

– Vi fikk inn svært mange meldinger og rykket ut med alle nødetater, sier Hekkelstrand.

PLIVO står for «pågående livstruende hendelse» og definerer hvordan nødetatene skal opptre i situasjoner hvor det utøves livstruende vold mot flere personer.

Politiet har kontroll på to personer som mistenkes for handlingen. De to mistenkte er under 18 år, skriver politiet på Twitter.

– Foreløpige opplysninger tilsier at disse ikke er elever på skolen, og at de muligens oppsøkte skolen for å komme i kontakt med noen der. Vi har god dialog med ansatte på skolen som har info i saken.

– Nå jobber vi på stedet, søker i området og snakker med vitner, sier Hekkelstrand.

Ingen personer er fysisk skadet.

– Vi har ingen opplysninger om at noen er skadet eller at skudd har blitt avfyrt, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.