Onsdag satte den amerikanske sentralbanken opp styringsrenta med 0,75 prosentpoeng – den største rentehevingen siden 1994.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, sier den amerikanske renta kan øke renteforventningene i Norge.

– Det er varslet renteøkninger i Norge neste uke. Det blir spennende å se med hvor mye, men det gjenstår å se. Vi må regne med at boliglånsrenta øker fremover, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom fredag med nye tall som tilsier at Norges Bank vil komme med en dobbelt renteheving fra juni (fra 0,25 til 0,50).

Mange er bekymret

Tvetenstrand har inntrykk av at mange nordmenn er bekymret for kommende rentehevinger – særlig når det kommer på toppen av økte levekostnader.

BINDING: Cecilie Tvetenstrand sier binding av renta kan være aktuelt for noen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Spesielt unge er vant med historisk lave renter. Hver gang det er perioder med renteøkninger, er det mange som har spørsmål om binding av renta, fordi de er bekymret for hva renteøkningen vil ha å si for deres lån.

Rentebinding kan være aktuelt for de som vil ha forutsigbarhet, sier Tvetenstrand. Ikke for å tjene på det, men for å ha en forsikring mot at utgiftene kan øke enda mer.

– Det er for sent å gjøre en veldig god deal med å binde renten nå. Hadde du gjort det høsten 2020, derimot, hadde du hatt en god deal.

Om du kommer til å slite med en høyere rente, kan det være lurt å binde deler av lånet, mener Tvetenstrand.

– Binder du hele lånet har du ikke mulighet til å betale ekstra og det er vanskeligere å be om avdragsfrihet hvis du skulle trenge det en periode.

– Bare å forberede seg

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 tror også mange opplever det som krevende når renteheving kommer i tillegg til økte priser.

– Det er bare å forberede seg på flere renteøkninger. Du må være klar over hva du har råd til. Med en flytende rente, som de fleste har, vil renteøkningen komme gradvis.

SJEKK: Gjennomgå rentene dine, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Ta en gjennomgang av rentene dine. Se litt lengre frem slik at du kan håndtere den renteøkningen alle ser komme nå, sier Gundersen.

– Prut på renta

Du bør alltid ha et bevisst forhold til boliglånet ditt, mener Cecilie Tvetenstrand.

– Se om du har en riktig rente på lånet, og om du ikke betaler for mye.

Ellers råder Tvetenstrand folk til bruke en boliglånskalkulator.

– Rett og slett for å sjekke hvor mye du må betale i et gitt rente-scenario.

Også forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, oppfordrer nordmenn til å undersøke med banken sin om de kan få en bedre rente.

– Du bør se om du kan få en mer gunstig rente enn den du har i dag. Hvorfor betale en høy rente når du ikke nødvendigvis trenger det. Prøv å prut på renta. Det er verdt et forsøk, sier hun.