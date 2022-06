Jobber mot «Nato-deadline»: – Vi er i intens dialog med Tyrkia

BOMMERSVIK (TV 2): Norge ratifiserer Sverige og Finlands Nato-søknad torsdag, men de to landene er fortsatt ikke i mål med å overbevise Tyrkia.

– Da gir jeg ordet til deg, Jens, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson og vendte seg mot statsminister Jonas Gahr Støre under SAMAK-konferansen i Bommersvik utenfor Stockholm, tirsdag.

– Han er ikke her ... Det er ok. Han var her i går, sa Støre til humring fra den frammøtte pressen.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltar tirsdag på SAMAK-konferansen sammen med sine nordiske kollegaer. SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité. Her samles lederne i de sosialdemokratiske partiene i Norden, samt ledelsen i de nordiske LO-forbundene.

Og det er ikke så rart at Nato-sjef Jens Stoltenberg ligger langt framme i pannebrasken til Andersson i disse dager.

RO, RO...: Sveriges statsminister hadde besøk av tidligere statsminister og nå Nato-sjef Jens Stoltenberg mandag. Kanskje ikke så rart det ble litt navnekrøll da hun møtte statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag. Foto: TT/NTB

Andersson: – Vi må gjøre mer

Andersson brukte naturlig nok tid på den utenrikspolitiske situasjonen i sin tale til sine sosialdemokratiske venner tidligere på dagen.

– I dag vitner vi hensynsløse overgrep i Ukraina. Russlands krig har ledet oss inn i en farligere virkelighet. Vi må kjempe for vår måte å leve på, sa Andersson.

Hun understreket viktigheten av å fortsette trykket mot Russland.

– EUs siste sanksjonspakke mot russisk olje var bra, men vi må gjøre mer. Vi kan ikke finansiere krigen gjennom å kjøpe Russlands produkter.

Hun mener dagens usikre sikkerhetspolitiske situasjon gjør at det nordiske samarbeidet kanskje er viktigere enn noen gang.

I mai leverte Finland og Sverige sin Nato-søknad sammen, og håper nå å bli tatt opp som fullverdige medlemmer.

– Hele Norden blir da en del av forsvarsalliansen. Det gir en mulighet for et sterkt nordisk samarbeid innad i Nato, sier Andersson.

Støre kunngjorde at Norge stemmer for å innlemme de to landene på torsdag.

NORDISK TRIO: Statsminister Jonas Gahr Støre, Finlands statsminister Sanna Marin og Sveriges statsminister Magdalena Andersson er samlet til toppmøte utenfor Stockholm tirsdag. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Vil i mål til Madrid

Men medlemskapet glir ikke gjennom sømfritt.

Nato-medlem Tyrkia har satt foten ned for å innlemme de to nordiske landene inn i alliansen uten å få gjennom en rekke krav.

– Akkurat nå jobber vi intenst med dialog med Tyrkia. Vi vil fortsette dialogen til dette er løst. Sverige og Finland vil også bidra til sikkerhet i denne delen av verden, og for Nato, sier Magdalena Andersson til TV 2.

Den finske statsministeren er enda tydeligere.

– Det er en dårlig situasjon. Vi oppfyller kriteriene for medlemskap så vi burde kunne bli medlemmer, men Tyrkia har løftet noen utfordringer som vi skal adressere. Hvis det er noen misforståelser skal vi løse opp i det. Vi håper at vi vil løse utfordringene før Nato-toppmøte i Madrid, sier den finske statsministeren Sanna Marin til TV 2.

Hun er opptatt av å komme i mål til møtet Madrid i slutten av juni.

– Det er nå det er momentum, sier hun.

– Velkommen til EU

Marin viste til krigen i Ukraina som en ny krise få hadde forestilt seg.

– Vi må erkjenne at verden kanskje ikke var så vakker og ren som vi trodde den var. Det har krigen i Ukraina vist oss.

Hun frykter at situasjonen kan tilspisse seg ytterligere.

– Vi må forberede oss på at dette kan bli verre. Vi kommer til å trenge mer selvforsyning når det gjelder, mat, vann og energi slik at vi kan ta vare på våre borgere.

Den finske statsministeren viste til at Finland ikke bare vil være med i Nato for å få mer sikkerhet, men også bidra med mer sikkerhet.

– Nå er vi midt i prosessen, og må få status som søknadsland, og så få bekreftet medlemskapet. Jeg er glad for at Norge raskt skal ratifisere søknaden, sa Marin.

TOPPMØTE: De tre statsministrene svarte også på spørsmål og talte til sosialdemokratiske partifeller. Foto: Sverre Saabye

De tre statsministerne ble også spurt om hvordan forholdet deres i EU blir påvirket av den endrende utenrikspolitiske situasjonen, hvorpå Marin vendte blikket mot Støre.

– Norge er selvsagt hjertelig velkommen inn i EU. Island også, sa den finske statsministeren.

Akkurat nå er det fire sosialdemokratiske statsministere i Norden, men kun Støre, Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands statsminister Sanna Marin er tilstede.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen meldte avbud en uke før SAMAK-konferansen startet.