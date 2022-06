Ekspert advarer mot drivstoffsmell i titusenkronersklassen

Et regnestykke fra Danske Bank viser det kan bli en dobling i årlige drivstoffkostnader for bileiere. Med særlig ett grep kan du spare flere tusen, sier forbrukerøkonom.

Hittil i år har drivstoffprisene skutt i været, noe som går utover lommeboken til folk.

Økonomer venter økt prisvekst, og tidligere denne måneden ble det satt prisrekord på drivstoff i Norge.

Flere har tatt til orde for at regjeringen må komme på banen for å senke prisene, men i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem tirsdag kom det ingen tiltak.

– Kommer drivstoffkostnadene opp på et nivå over 30 kroner, så er det klart at dette vil kunne utgjøre en forskjell i flere husholdninger. Vi snakker om en smell i titusen-kronersklassen.

Det sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Hun har satt opp et regnestykke for å vise hvordan de økte drivstoffprisene faktisk rammer lommeboken.

BEKYMRING: Til tross for at folks årlige utgifter til drivstoff kan dobles, er det en annen varslet kostnadsøkning som burde bekymre en gruppe mer, mener forbrukerøkonom Thea Olsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Én økt kostnad bør bekymre mer

Hvor stor smellen for bileierne blir, avhenger av forbruk og hva slags type bil du har, sier Olsen.

– Det som derimot er bra, er at mange som har bil, også har muligheten til å redusere kostnadene uten å gå for drastisk til verk.

Selv om prisøkningen på drivstoff har vært stor, mener forbrukerøkonomen det er en annen utgift som bør bekymre mer.

REKORD: I uke 22 var det rekordhøye priser på drivstoff i Norge. Foto: Kåre Breivik

– Sammenlikner vi merkostnaden du potensielt kan få ved høye drivstoffpriser, med de varslede rentekostnadene. Så er det de økte rentekostnadene som fortsatt er, og bør være, den største bekymringen for husholdninger med boliglån, sier Olsen.

– En dobling av drivstoffkostander

I utregningen har forbrukerøkonomen tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrå sine tall på gjennomsnittlig kjøreavstand for personbil i fjor. Altså 11.288 kilometer i året.

Ettersom noen kjører betydelig mer, har hun også regnet ut kostnaden for en kjøreavstand på 15.000 kilometer.

– Koster det 16 kroner literen, bilen har et forbruk på 0,6 liter per mil, og en kjøreavstand på 11.288 km. Så vil det koste deg 10.829 i året.

ØKNING: Ifølge Danske Banks sjefstrateg Anders Johansen er det ventet at drivstoffprisene kan bli høyere enn i dag. Foto: Alf Simensen / TV 2

I motsetning til en gjennomsnittlig pris på drivstoff på 16 kroner i fjor, ser man nå priser på 28 til 29 kroner literen.

Med den sjette sanksjonspakken til EU er det, ifølge Danske Banks sjefstrateg Anders Johansen, ventet at prisene for drivstoff vil kunne ligge flere kroner høyere enn det gjør i dag.

– Tar vi utgangspunkt i en literpris på 32 kroner og med gjennomsnittlig kjøreavstand på 11.288 km, vil det koste deg 21.658 kroner i året. Altså en dobling av drivstoffkostnader, sier Olsen.

Kjører du 15.000 kilometer vil differansen ligge på 14.400 i året, ifølge forbrukerøkonomen.

Danske Bank sin utregning: Regnestykke 1:

Snitt kjøreavstand: 11.288 kilometer

Drivstoff per mil: 0,6 liter

Drivstoff per år: 678,8 liter Årlig kostnad:

16 kroner per liter koster 10.829 kroner i året

21 kroner per liter koster 14.213 kroner i året

32 kroner per liter koster 21.658 kroner i året Regnestykke 2:

Snitt kjøreavstand: 15.000 kilometer

Drivstoff per mil: 0,6 liter

Drivstoff per år: 900 liter Årlig kostnad:

16 kroner per liter koster 14.400 kroner i året

21 kroner per liter koster 18.900 kroner i året

32 kroner per liter koster 28.800 kroner i året

– Kan spare flere tusen

Olsen sier selv om salget av el-biler har eksplodert, er det fortsatt fossilbiler som utgjør den definitivt største delen av bilparken.

Dermed vil dette kunne svi stort i mange husholdninger, og hun kommer derfor med fire grep som kan gjøres for å minimere kostnadene.

– Bli mer bevisst på prisene når du fyller tanken. På denne måten kan du spare flere tusen kroner i året, bare ved å være mer bevisst.

Forbrukerøkonomen oppfordrer også folk å samkjøre transportetapper og pendle til jobb sammen med andre.

– Går det an å kjøre én bil istedenfor to til eksempelvis en hyttetur, eller til en utflukt, så er dette en gylden mulighet til å spare penger på drivstoff ved at dere spleiser på utgiftene.

– Ellers er jo et klart budskap at vi er mange som bør bli flinkere til å ta i bruk sykkelen eller benytte kollektivtransport.